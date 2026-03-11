Declarațiile au fost făcute miercuri, în cadrul dezbaterii „Cât de vulnerabili suntem la crizele geopolitice”, organizată de Asociația CFA România. Potrivit lui Adrian Codirlașu, perspectivele economice pentru acest an sunt fragile, iar scenariul unei recesiuni nu poate fi exclus.

„Am fi norocoşi dacă avem o creştere economică de 0,5% anul ăsta. Sunt şanse mari să fie un mic minus pe tot anul şi să avem recesiune, nu doar tehnică. Cifrele mi s-au părut extraordinare. Am citit de vreo trei ori comunicatul INS să văd chiar e minus 9,1 la consum. Asta mi se pare cea mai îngrijorătoare ştire de la începutul anului. Primul trimestru e posibil să fie cu minus. Mă rog, dacă ne uităm la Q3 vs Q2, e minus 0,1 şi din ajustarea sezonieră se poate face la un 0 sau un plus mic, dar probabil să avem un minus în Q1 vs Q4 anul trecut. Dar tot recesiune tehnică o să fie”, a spus, miercuri, Adrian Codirlaşu.

Președintele CFA România a atras atenția că evoluția consumului din primele luni ale anului ar putea anunța o perioadă economică dificilă. În opinia sa, factorii care afectează cheltuielile populației sunt atât scumpirile la combustibili, cât și incertitudinile economice care îi determină pe oameni să fie mai prudenți.

„Avem în ianuarie această scădere de consum care este spectaculoasă. Vedem februarie şi martie. Părerea mea, în martie o să fie iarăşi un şoc pe consum având în vedere situaţia. Avem atât creşterea preţului combustibilului deocamdată, dar şi aversiune la risc care va genera prudenţă în a cheltui. Deci, în martie ar trebui să vedem pe date din nou un şoc negativ. În februarie poate o să avem o uşoară revenire, după care iarăşi o scădere în martie a consumului”, a precizat Codirlaşu.

Economistul consideră că primele indicii clare privind direcția economiei ar putea apărea odată cu publicarea datelor privind evoluția PIB în primul trimestru al anului.

„Este necesar să avem datele din trimestru I, de creştere economică. Dacă o să avem un minus faţă de trimestru I din anul trecut, mergem probabil către o uşoară recesiune”, a mai spus Adrian Codirlaşu.

Datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică arată o scădere semnificativă a consumului. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără vânzările de autovehicule și motociclete, a înregistrat în ianuarie 2026 o scădere de 9,1% față de aceeași lună din 2025, ca serie brută. Ajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, declinul a fost de 6,5%.

Reducerea activității comerciale a fost determinată în special de scăderea vânzărilor de carburanți în magazine specializate, cu 13,8%, de diminuarea vânzărilor de produse nealimentare, cu 11,3%, dar și de reducerea vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 3,9%.

În același timp, la elaborarea proiectului de buget pentru 2026, Guvernul a luat în calcul o creștere economică de aproximativ 1%.