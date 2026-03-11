Industria auto europeană trece printr-o perioadă de schimbări majore, pe fondul reducerii cererii externe, intensificării competiției globale și tranziției rapide către vehicule electrice (EV). Această combinație generează presiuni fără precedent asupra producătorilor, ducând la concedieri masive și planuri de restructurare în marile companii.

Volkswagen a anunțat că va reduce aproximativ 50.000 de locuri de muncă până în 2030, ca parte a unui plan de reorganizare majoră. Experții numesc această mișcare „furtuna perfectă” pentru industria auto europeană, subliniind complexitatea provocărilor cu care se confruntă producătorii tradiționali.

În Marea Britanie, companiile de lux resimt efectele crizei:

Aston Martin va reduce până la 20% din forța de muncă.

Jaguar Land Rover implementează scheme de plecări voluntare pentru sute de angajați.

Aceste măsuri reflectă provocările multiple: scăderea exporturilor, concurența agresivă pe segmentul EV și tensiunile comerciale globale, cum ar fi taxele vamale americane.

Producătorii chinezi de vehicule electrice devin concurenți puternici, obligând brandurile europene să investească masiv în tehnologii digitale, baterii și platforme EV. În plus, vehiculele electrice necesită mai puține componente, ceea ce reduce cerințele de personal în producție și lanțul de aprovizionare.

Chiar și în contextul concedierilor, sectorul auto rămâne un stâlp al economiei europene, cu 13,6 milioane de angajați și 8,1% din totalul locurilor de muncă din UE, conform Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Pe piața auto europeană, înmatriculările de autoturisme noi au crescut moderat la 10,82 milioane în 2025. Cota de piață a vehiculelor complet electrice a urcat la 17,4%, în timp ce autoturismele tradiționale pe benzină și motorină au scăzut la 35,5%.

Pentru a supraviețui și a rămâne competitive, companiile auto europene trebuie să accelereze inovația tehnologică, să optimizeze costurile și să se adapteze rapid la cerințele pieței globale. Tranziția către EV nu mai este opțională, ci un factor esențial pentru competitivitate și sustenabilitate.