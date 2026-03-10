Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că programul Start-Up Nation va continua, dar Ministerul Economiei vrea să analizeze cât de eficiente sunt toate schemele de ajutor de stat, ca să le poată îmbunătăți. El a explicat că modelul actual, care oferă bani punctuali firmelor, nu garantează că vor apărea companii care să reziste pe termen lung.

Potrivit ministrului, programul depinde atât de fonduri europene, cât și de bugetul național. Darău a menționat că își propune să studieze toate schemele de ajutor de stat din minister în acest an, să le compare eficiența și să vadă care merită optimizate și care ar trebui eliminate, pentru că până acum nu există o analiză comparativă clară.

El a spus că Start-Up Nation este un exemplu de succes, dar există îndoieli dacă programul este definit și aplicat corect. Ministrul a explicat că, de obicei, se oferă bani firmelor pe termen scurt, sperând că vor crea inovație și companii durabile, dar această abordare rareori funcționează pe termen lung. El a adăugat că trebuie schimbat modul în care se fac lucrurile dacă se vor obține rezultate mai bune.

„Start-Up Nation va merge înainte. Sper ca, din mers, să mai pot optimiza nişte lucruri. Pe parcursul acestui an îmi doresc foarte mult să analizez toate schemele de ajutor de stat din sfera Ministerului Economiei şi să comparăm un pic eficienţa lor, poate să le mai optimizăm pe parcurs, pentru că astăzi nu avem o analiză comparată pentru a vedea, pe termen mediu şi lung, care scheme de ajutor trebuie încurajate şi optimizate şi la care trebuie să renunţăm. Tentaţia este aceeaşi: hai să dăm bani unor companii, one shot, pe termen scurt. Practic, finanţăm angajarea a unu-doi oameni, sperând că din această sită vor ieşi şi inovare, şi companii pe bune, care să trăiască 20 de ani. Se întâmplă asta, în medie? N-aş crede. Mai trebuie să schimbăm modul de a face lucrurile, dacă vrem să obţinem rezultate diferite”, a punctat Darău.

Startup-urile românești continuă să atragă investiții semnificative și să capteze interesul fondurilor de venture capital, chiar dacă pe plan global investitorii au devenit mai prudenți. În 2025, aceste companii au atras aproximativ 103 milioane de euro prin 40 de tranzacții, iar 55 milioane de euro au mers către firme aflate în faze timpurii de dezvoltare. Deși suma totală este ușor mai mică decât în anii anteriori, specialiștii spun că piața nu scade, ci devine mai selectivă, investitorii alegând startup-uri care au deja un produs validat, un model de business clar și capacitatea de a se extinde rapid pe piețele internaționale.

România s-a remarcat în regiune prin numărul mare de companii tehnologice dezvoltate de echipe locale. Costurile competitive, talentul din IT și accesul la piețe externe au contribuit la construirea unui ecosistem care produce tot mai multe companii inovatoare. Interesul fondurilor internaționale pentru startup-urile românești este tot mai mare, iar runde de finanțare sunt din ce în ce mai des realizate cu participarea investitorilor din Europa Occidentală sau Statele Unite, ceea ce ajută companiile locale să își accelereze expansiunea globală.

Majoritatea investițiilor se concentrează în domeniul tehnologic, unde produsele digitale pot fi scalate rapid la nivel global. În 2025, cele mai mari runde de finanțare au fost obținute de companii care dezvoltă software, soluții bazate pe inteligență artificială și platforme digitale pentru afaceri. Unele startup-uri din sectorul AI și software enterprise au atras investiții de peste 20 de milioane de euro într-o singură rundă.

Investitorii sunt interesați în special de companii care creează tehnologii avansate, deoarece aceste produse pot fi vândute pe piețe globale fără costuri logistice mari. Cererea pentru soluții digitale continuă să crească rapid în multe industrii, ceea ce face investițiile în aceste domenii foarte atractive. Printre sectoarele care atrag cele mai mari investiții se numără software-ul pentru companii, inteligența artificială și automatizarea, fintech și plățile digitale, securitatea cibernetică, soluțiile digitale pentru sănătate și tehnologiile pentru industria auto și mobilitate. Aceste domenii le permit startup-urilor să crească rapid și să ajungă pe piețe internaționale, un argument esențial pentru investitori.

O tendință tot mai clară pe piața de venture capital este că investitorii se concentrează pe startup-urile aflate la început. Aceștia preferă să finanțeze idei promițătoare încă din primele etape, când evaluarea companiei este mai mică și potențialul de creștere este mai mare.

În 2025, mai mult de jumătate din banii investiți în startup-urile românești au mers către firme aflate în faze timpurii de dezvoltare. Aceste finanțări sunt folosite, în principal, pentru a dezvolta produsul, a crește echipa și a lansa compania pe piețe externe.

Valoarea investițiilor variază în funcție de stadiul companiei. Startup-urile aflate în etapa inițială primesc, în medie, aproximativ 500.000 de euro, iar firmele în faze de dezvoltare primesc frecvent între 1 și 1,5 milioane de euro. Companiile care se află în etape avansate de creștere pot atrage investiții care depășesc 10 milioane de euro.

Această structură arată că ecosistemul local devine tot mai matur, pentru că tot mai multe startup-uri românești trec cu succes de faza inițială și reușesc să atragă sume mai mari pentru extinderea internațională.