Potrivit legislației rutiere, efectuarea unui viraj la stânga într-o intersecție trebuie realizată doar cu respectarea indicatoarelor și marcajelor rutiere existente. Conducătorii auto trebuie să se asigure că manevra este permisă și să se încadreze pe banda corespunzătoare înainte de a intra în intersecție.

De asemenea, șoferii au obligația de a semnaliza din timp schimbarea direcției de mers. Pe parcursul manevrei, semnalizarea trebuie menținută, iar conducătorul auto trebuie să acorde prioritate vehiculelor care circulă din sens opus sau celor aflate în depășire.

Pietonii au, la rândul lor, prioritate în cazul în care există treceri marcate sau dacă regulile de circulație impun acest lucru. După finalizarea virajului, conducătorul auto trebuie să se încadreze corespunzător pe banda de circulație.

În situațiile în care benzile nu sunt marcate pe carosabil, șoferii care virează la stânga trebuie să se apropie de axul drumului sau de marcajul care separă sensurile de circulație. Pe drumurile cu sens unic, manevra se efectuează din apropierea bordurii din partea stângă.

Regulile aplicabile într-un sens giratoriu diferă de cele din intersecțiile obișnuite. În astfel de cazuri, circulația se desfășoară conform regulilor privind circulația pe benzi.

Articolul 107, punctul 1 (1) prevede că șoferii trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că pot face manevra fără a pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

În practică, acest lucru înseamnă că atunci când părăsesc sensul giratoriu, conducătorii auto aflați pe benzile interioare trebuie să acorde prioritate celor care circulă pe benzile exterioare.

În anumite sensuri giratorii, banda din dreapta poate fi destinată exclusiv virajului la dreapta. În aceste situații, obligația este stabilită prin marcaje sau indicatoare rutiere. Dacă acestea indică faptul că banda este rezervată doar pentru virajul la dreapta, șoferii care merg înainte sau virează la stânga de pe acea bandă încalcă legea.

În schimb, într-un sens giratoriu obișnuit, cu două sau mai multe benzi de circulație, este permis ca șoferii aflați pe prima bandă să vireze la stânga. Deși, din punct de vedere practic, manevra pare un viraj la stânga, în realitate conducătorul auto își păstrează banda de circulație în interiorul sensului giratoriu.

Această situație generează însă frecvent confuzii în trafic. De multe ori, șoferii aflați pe banda a doua continuă deplasarea înainte, presupunând că vehiculele de pe banda întâi vor face același lucru.

În realitate, într-o astfel de situație, conducătorul auto aflat pe banda a doua care merge înainte trebuie să acorde prioritate celui aflat pe banda întâi care virează la stânga.