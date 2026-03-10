Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a anunțat că Podul Giurgiu–Ruse va fi închis circulației joi, 12 martie, între orele 10:00 și 15:00. Decizia a fost luată pentru efectuarea unor reparații de urgență la suprafața drumului.

Lucrările vor fi realizate pe banda podului care nu a fost inclusă anterior în lucrările majore de reabilitare. Autoritățile bulgare au precizat că intervenția este necesară pentru a asigura siguranța circulației.

Podul Giurgiu–Ruse este una dintre principalele legături rutiere dintre România și Bulgaria. Secțiunea bulgară a podului are o lungime de 1.057 de metri.

Această porțiune este supusă unor lucrări majore de reparații în etape, începând cu data de 10 iunie 2024.

În prezent, lucrările sunt concentrate pe ultima secțiune a podului aflată în reabilitare. Aceasta are o lungime de aproximativ 320 de metri și se află pe banda de circulație dinspre România către Bulgaria.

Autoritățile bulgare au explicat că traficul intens, combinat cu starea degradată a pavajului vechi, a dus la deteriorarea acestei porțiuni de drum.

Din acest motiv, a fost necesară efectuarea unor reparații suplimentare pentru a menține siguranța circulației.

Potrivit Agenției pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, aceasta ar putea fi ultima intervenție de urgență pe această bandă. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru prima săptămână a lunii aprilie.

După finalizarea reparațiilor, traficul ar urma să fie deviat pe noua bandă modernizată.

Pe durata restricțiilor de circulație, autoritățile bulgare recomandă utilizarea unor rute alternative pentru traversarea frontierei.

Șoferii pot folosi drumul I-1 Sofia – Vidin și Podul Vidin–Calafat pentru a ajunge în România.

O altă variantă de ocolire este traseul prin drumul I-7 Silistra – Șumen. Acesta poate fi utilizat de la intersecția cu autostrada Hemus până la punctul de trecere a frontierei Silistra.

Pentru șoferii de camion sunt disponibile mai multe spații de odihnă și parcări în regiunile Ruse, Veliko Târnovo, Iambol și Haskovo. Autoritățile recomandă utilizarea acestor zone pentru a evita blocajele în trafic în perioada în care podul va fi închis.