Replici precum „Nu mă interesează terasa, acoperișul sau țevile” sunt tot mai frecvente în adunările generale ale asociațiilor de proprietari și au ajuns pentru mulți să fie considerate normale. Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea proprietăților, această atitudine poate duce, în timp, la blocarea completă a activității asociației.

El explică că, în practică, efectele se văd rapid: banii pentru reparații nu sunt strânși, lucrările sunt amânate ani la rând, iar proprietarii afectați rămân singuri cu problemele. Conducerea asociației ajunge astfel să nu se mai implice, iar în multe blocuri se întâlnesc frecvent acoperișuri care infiltrează la fiecare ploaie, găleți pe ultimul etaj, țevile din subsol care se sparg frecvent și reparații reale amânate la nesfârșit.

Activitatea asociației se reduce, în cele din urmă, doar la întocmirea listelor de plată, încasarea banilor și achitarea utilităților, fără reparații, investiții sau întreținere reală.

Gelu Pușcaș subliniază că, din punct de vedere juridic, atitudinea „nu mă interesează” nu există într-o asociație de proprietari. El precizează că toți coproprietarii au drepturi, dar și obligații, iar Legea nr. 196/2018 îi obligă să administreze și să întrețină proprietatea comună.

Fiecare proprietar trebuie să contribuie la lucrările, reparațiile și serviciile comune, iar nefolosirea unei părți comune nu exonerează de plata cotei care îi revine.

Avocatul atrage atenția că responsabilitatea fiecărui coproprietar se extinde la terasă, acoperiș, fațadă, casa scării, subsol și instalațiile comune, iar deținerea unei cote implică obligația de a contribui la întreținerea lor.

Pușcaș atrage atenția că modul de repartizare a cheltuielilor în cadrul asociațiilor nu poate fi stabilit după voința proprietarilor, ci trebuie să respecte strict prevederile legale.

Acesta a explicat că, în cadrul adunărilor generale, se întâlnesc frecvent situații în care proprietarii susțin că pot decide liber modul de repartizare a costurilor, însă o astfel de abordare este contrară legislației. Potrivit avocatului, orice repartizare care încalcă legea poate fi anulată întrucât Legea nr. 196/2018 prevede explicit nulitatea hotărârilor adoptate cu nerespectarea regulilor legale privind repartizarea cheltuielilor comune.

Gelu Pușcaș a subliniat că hotărârile adunării generale au o forță juridică inferioară legii și nu pot modifica sau contrazice prevederile acesteia. În opinia sa, normele legislative stabilesc clar ordinea de aplicare a actelor juridice, iar legea are prioritate în fața deciziilor interne ale unei asociații de proprietari.

Avocatul a arătat că, deși unii proprietari consideră inechitabil să plătească întreținerea atunci când nu locuiesc efectiv în apartament, legislația stabilește că majoritatea cheltuielilor sunt calculate în funcție de cota indiviză.

Astfel, proprietarii trebuie să contribuie la costurile legate de părțile comune ale imobilului, precum reparațiile, investițiile, contractele de curățenie sau întreținerea liftului, indiferent dacă locuiesc sau nu în imobil.

Potrivit acestuia, adoptarea unui mod de repartizare nelegal poate conduce la contestarea în instanță de către un proprietar și la obligarea asociației să refacă listele de plată. O asemenea situație ar genera muncă suplimentară pentru administrator, costuri care ar urma să fie suportate tot de proprietari.

Avocatul a precizat că, dacă adunarea generală adoptă hotărâri contrare legii, administratorul și cenzorul trebuie să notifice oficial asociația și să consemneze că nu își asumă consecințele unor astfel de decizii, având în vedere că răspunderea poate fi solidară.

Gelu Pușcaș recomandă respectarea strictă a legislației pentru a evita litigii și costuri suplimentare în cadrul asociațiilor de proprietari.