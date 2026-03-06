Autoritățile publice pot sprijini asociațiile de proprietari în situații dificile, atrage atenția avocatul Gelu Pușcaș
Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea proprietăților, a explicat cum autoritățile publice pot interveni în cazul problemelor grave apărute în blocuri sau imobile.
În postarea sa de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”, el a arătat că anumite situații, precum colectarea și depozitarea de resturi sau chiar gunoaie în apartamente de către un proprietar, afectează direct toți ceilalți locatari, provocând mirosuri puternice, infestări cu gândaci și condiții de igienă precare.
Avocatul a subliniat că autoritățile locale pot solicita instanței o ordonanță președințială care să le permită să pătrundă în imobil pentru a realiza activități de igienizare și curățare.
Totuși, a precizat Gelu Pușcaș, autoritatea publică nu poate înlocui asociația de proprietari și nici nu acționează în mod automat ca avocat al acesteia.
Intervenția autorităților este rezervată situațiilor în care asociația se află într-o dificultate reală, de exemplu atunci când membrii sunt în majoritate persoane în vârstă și nu dispun de resursele necesare pentru a derula demersurile legale pe cont propriu.
Nu se poate interveni fără acești pași procedurali
Avocatul Gelu Pușcaș a explicat că autoritatea publică nu poate interveni direct fără să întreprindă mai întâi o serie de pași procedurali. Aceștia includ notificarea proprietarului, constatarea stării de fapt și întocmirea de procese-verbale, activități care pot fi realizate și cu implicarea asociației de proprietari.
În situația în care proprietarul nu respectă obligațiile prevăzute de O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale și nu permite accesul pentru executarea lucrărilor necesare, primarul are dreptul să solicite instanței obligarea acestuia să permită accesul în mod urgent, prin ordonanță președințială.
Astfel, Gelu Pușcaș a evidențiat că autoritățile publice pot fi un sprijin important pentru asociațiile de proprietari, însă rolul lor este strict delimitat, implicându-se doar în cazurile în care proprietarii nu-și respectă obligațiile legale și când asociațiile se află într-o situație de vulnerabilitate.
Această procedură oferă un mecanism legal clar pentru menținerea condițiilor de igienă și siguranță în blocuri, protejând interesele tuturor locatarilor.
Postarea integrală: Primarul poate solicita instanţei obligarea unui proprietar să permită accesul în locuință
„EXISTĂ ȘI AUTORITĂȚI PUBLICE CARE AJUTĂ PROPRIETARII DIN CADRUL ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI
O să fac trimitere la un exemplu (an 2025), în completarea celor deja dezvoltate în cartea “Obligația de întreținere a părților comune”, care are în vedere posibilitatea autorității publice în a solicita instanței și a primi autorizarea de a pătrunde într-un anumit imobil apartament în vederea realizării acțiunilor de igienizare și curățare.
a) există la nivel național o serie de asociații care se confruntă cu o astfel de problemă, respectiv colectarea și depozitarea de resturi în apartament, activitate realizată de către un proprietar;
b) impactul unor astfel de situații este resimțit direct de către toți ceilalți proprietari din astfel de blocuri: mirosuri puternice, gândaci, mizerie;
c) posibilitatea intervenției autorității locale, în sesizarea instanței de judecată cu o cerere având ca obiect ordonanța președințială și obținerea aprobării autorității în a pătrunde în apartament și a realiza activități de igienizare și curățare;
d) nu se poate transforma autoritatea publică în “avocatul” asociațiilor și/sau proprietarilor (care și ei au astfel de posibilități legale) în sensul că nu pot realiza doar acestea astfel de acțiuni, dar poate sprijini asociațiile care se găsesc într-o situație disperată, nu au posibilități materiale în a susține astfel de demersuri, sunt formate în majoritate din persoane în etate și fărî posibilități etc.
e) nici autoritatea nu poate realiza astfel de demersuri dacă nu întreprinde alte activități anterioare sesizării: notificare, constatare a unei stări de fapt, procese verbale etc, aspecte care pot fi realizate și prin implicarea asociației.
Prin urmare, în cazul în care proprietarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. lit). d), e) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi, deşi notificat în prealabil, nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, primarul poate solicita instanţei obligarea acestuia să permită accesul, pe calea urgentă şi sumară a ordonanţei preşedinţiale – acesta fiind și temeiul demersului autorității publice locale.
„Admite cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale formulată de reclamantul MUNICIPIUL xxxx, cu sediul în xxx, în contradictoriu cu pârâtul XX, domiciliat în xx.
Dispune autorizarea reprezentanţilor reclamantei UAT xx de a permite accesul în imobilul situat în xx, proprietatea pârâtului, în vederea executării unor acţiuni de igienizare şi curăţare a acestui imobil în numele şi pe cheltuiala proprietarilor” (Hotărârea nr. 1343/2025 din 12/03/2025)”, scrie avocatul Gelu Pușcaș în postarea sa.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.