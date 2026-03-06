Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea proprietăților, a explicat cum autoritățile publice pot interveni în cazul problemelor grave apărute în blocuri sau imobile.

În postarea sa de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”, el a arătat că anumite situații, precum colectarea și depozitarea de resturi sau chiar gunoaie în apartamente de către un proprietar, afectează direct toți ceilalți locatari, provocând mirosuri puternice, infestări cu gândaci și condiții de igienă precare.

Avocatul a subliniat că autoritățile locale pot solicita instanței o ordonanță președințială care să le permită să pătrundă în imobil pentru a realiza activități de igienizare și curățare.

Totuși, a precizat Gelu Pușcaș, autoritatea publică nu poate înlocui asociația de proprietari și nici nu acționează în mod automat ca avocat al acesteia.

Intervenția autorităților este rezervată situațiilor în care asociația se află într-o dificultate reală, de exemplu atunci când membrii sunt în majoritate persoane în vârstă și nu dispun de resursele necesare pentru a derula demersurile legale pe cont propriu.

Avocatul Gelu Pușcaș a explicat că autoritatea publică nu poate interveni direct fără să întreprindă mai întâi o serie de pași procedurali. Aceștia includ notificarea proprietarului, constatarea stării de fapt și întocmirea de procese-verbale, activități care pot fi realizate și cu implicarea asociației de proprietari.

În situația în care proprietarul nu respectă obligațiile prevăzute de O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale și nu permite accesul pentru executarea lucrărilor necesare, primarul are dreptul să solicite instanței obligarea acestuia să permită accesul în mod urgent, prin ordonanță președințială.

Astfel, Gelu Pușcaș a evidențiat că autoritățile publice pot fi un sprijin important pentru asociațiile de proprietari, însă rolul lor este strict delimitat, implicându-se doar în cazurile în care proprietarii nu-și respectă obligațiile legale și când asociațiile se află într-o situație de vulnerabilitate.

Această procedură oferă un mecanism legal clar pentru menținerea condițiilor de igienă și siguranță în blocuri, protejând interesele tuturor locatarilor.