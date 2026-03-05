Odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo, autoritățile locale din Iași au lansat campania anuală de curățenie de primăvară. Echipele societății SalubrIS, sprijinite de Poliția Locală, au început operațiunile de igienizare a străzilor, trotuarelor și spațiilor publice din oraș.

Acțiunea a început în zona Păcurari și va continua până după sărbătorile de Paște, intervențiile fiind programate zilnic între orele 8:00 și 18:00. În total, peste 175 de angajați vor lucra în trei schimburi pentru curățarea carosabilului și a zonelor adiacente.

Problemele cele mai frecvente apar pe străzile unde parcarea este permisă lângă bordură, deoarece acolo se acumulează cantități mari de praf și reziduuri. Acestea provin atât din materialele antiderapante folosite iarna, cât și din faptul că utilajele de măturat nu pot ajunge până la marginea trotuarelor atunci când mașinile sunt parcate.

Pentru desfășurarea operațiunilor, societatea de salubritate a mobilizat mai multe utilaje și echipamente, printre care patru autocisterne, șapte automăturători – trei pentru trotuare și patru pentru carosabil –, 10 turbosuflante și 12 aspiratoare stradale. Activitățile pot fi reprogramate în cazul în care condițiile meteo devin nefavorabile.

În paralel cu acțiunile de curățenie, societatea Citadin SA a început lucrările de reparații ale carosabilului. Intervențiile vizează în special gropile apărute pe timpul iernii, care vor fi remediate prin lucrări de plombare.

Pe lista de intervenții se află 94 de străzi din toate zonele municipiului Iași. Pentru realizarea lucrărilor au fost mobilizate 15 echipe de intervenție, formate din șefi de echipă și muncitori specializați.

Acestea vor utiliza o flotă de 29 de autovehicule și vor beneficia de sprijinul serviciului de mecanizare al societății, care dispune de 83 de utilaje pentru lucrări de infrastructură.

Reprezentanții administrației locale spun că implicarea locuitorilor este esențială pentru succesul campaniei de curățenie.

„Sperăm că și cetățenii municipiului Iași se vor implica direct în această campanie, dar mai ales în menținerea curățeniei”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Directorul societății SalubrIS, Cătălin Neculau, a precizat că anul acesta operațiunile vor fi mai ample, fiind utilizate mai multe utilaje.

„Anul acesta, curățenia de primăvară se va face mai temeinic. Avem 52 de utilaje care operează pe străzile municipiului, dintre care 9 sunt utilaje noi”, a declarat acesta.

Totodată, oficialul a explicat că activitățile vor respecta normele de protecție a mediului, iar eventualele depășiri ale nivelului de poluare vor fi minime.

Intervențiile vor începe pe bulevardele și arterele principale ale orașului, urmând ca ulterior să fie extinse și pe străzile secundare.

„Nu vom curăța doar strada, ci și mobilierul urban, stațiile de transport public, trotuarele și bordurile. Rugăm cetățenii care au mașinile parcate lângă bordură să-și ridice mașinile atunci când vor fi anunțați de polițiștii locali, astfel încât să putem curăța așa cum trebuie trama stradală”, a adăugat directorul SalubrIS.

Campania de igienizare se va extinde și în piețele agroalimentare administrate de societatea EcoPiața SA.

Primele intervenții sunt programate în Piața Alexandru cel Bun, unde curățenia va începe duminică, 22 martie, după ora 14:00, și va continua luni, 23 martie.

Ulterior, operațiunile vor avea loc în Piața Sudului, duminică, 29 martie, după ora 14:00, și luni, 30 martie. În Piața Nicolina, activitățile de curățenie vor începe duminică la ora 14:00 și se vor încheia luni, 30 martie, zi în care piața va fi închisă.

În celelalte piețe agroalimentare, lucrările de igienizare vor fi realizate fără a afecta programul normal de funcționare, potrivit reprezentanților Primăriei Iași.