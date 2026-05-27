Amenzi de până la 1.500 de lei pentru șoferi. O primărie introduce reguli noi pentru parcări. Vor fi obligați să mute mașina

Primăria Timișoara pregătește introducerea unor reguli mai stricte pentru șoferii care nu eliberează locurile de parcare în perioadele în care sunt programate lucrări de curățenie stradală. Măsura vizează îmbunătățirea accesului utilajelor de salubritate pe străzile orașului și vine în contextul unor dificultăți frecvente întâmpinate de echipele de intervenție.

Autoritățile locale intenționează să aplice amenzi care pot ajunge până la 1.500 de lei pentru proprietarii de autoturisme care nu își mută mașinile la timp. Potrivit administrației, utilajele de salubritate sunt deseori blocate de vehiculele parcate pe ambele sensuri de mers, ceea ce face imposibilă curățarea completă a carosabilului sau obligă echipele să omită anumite porțiuni.

Firma de salubritate va elabora un calendar clar al străzilor unde urmează să fie efectuate intervențiile, iar acest program va fi comunicat din timp șoferilor. În acest mod, autoritățile speră ca locuitorii să își poată muta autoturismele înainte de intervențiile programate, evitând astfel sancțiunile financiare.

„Este absurd! Noi am cerut ca acest interval în care se spală să fie de maximum o oră, două ore, în funcție de lungimea străzii”, a declarat Petru Olariu, președintele Federației Asociațiilor de Locatari Timișoara.

Reprezentanții Primăriei Timișoara susțin că sistemul este inspirat din modele deja aplicate în alte orașe europene, argumentând că fără o astfel de reglementare curățenia stradală nu poate fi realizată eficient. Purtătorul de cuvânt al instituției, Silvana Andreaș, a explicat că intervențiile vor fi organizate astfel încât să nu fie blocată întreaga stradă, ci doar porțiuni limitate, în general o dată pe lună pe o parte a carosabilului.

Măsura a atras mai multe critici din partea timișorenilor. Localnicii atrag atenția că există situații în care proprietarii nu sunt în oraș și nu pot muta mașinile la timp, chiar dacă au fost informați în prealabil.

Critici au venit și din partea reprezentanților asociațiilor de locatari, care consideră că intervalele rezervate curățeniei sunt prea lungi și afectează inutil parcările disponibile. Președintele Federației Asociațiilor de Locatari Timișoara, Petru Olariu, a declarat că durata intervențiilor ar trebui redusă la maximum una sau două ore, în funcție de lungimea străzii, pentru a limita disconfortul pentru locuitori.

În etapa de implementare, municipalitatea va monta panouri informative pe străzile incluse în program, astfel încât șoferii să fie avertizați din timp cu privire la perioadele în care vor avea loc lucrările de salubrizare. Proiectul pilot va începe pe 18 străzi din Timișoara, urmând ca ulterior să fie extins la nivelul întregului oraș, dacă măsura se dovedește eficientă.