Conducerea Partidului Social Democrat se întrunește luni, în cadrul Biroului Permanent Național, pentru a stabili pașii următori într-o decizie cu impact major: continuarea sau ieșirea de la guvernare.

Reuniunea este programată să înceapă la ora 10:00 și se va desfășura în format hibrid, cu participare atât fizică, cât și online.

Discuțiile vin la scurt timp după adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026, moment care, potrivit liderilor PSD, va cântări în analiza internă a partidului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că această ședință va stabili calendarul consultării în interiorul formațiunii.

„Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză”, a spus Grindeanu.

În cadrul consultării interne, membrii PSD vor analiza inclusiv oportunitatea schimbării premierului, în funcție de concluziile evaluării activității guvernamentale.

Decizia finală va reflecta atât modul în care au fost respectate angajamentele politice, cât și relațiile din interiorul coaliției.

Sorin Grindeanu a subliniat că partidul nu exclude niciun scenariu în acest moment, lăsând deschisă inclusiv varianta ieșirii de la guvernare.

În același timp, liderul social-democrat a precizat limitele politice ale formațiunii: PSD nu va susține un guvern minoritar și nu va intra într-o alianță cu AUR.

În paralel cu consultările interne, conducerea PSD va transmite rezultatele analizei și la nivel european.

Sorin Grindeanu a anunțat că va merge la Bruxelles pentru a discuta cu Partidul Socialist European despre concluziile și direcția politică a partidului.

Hotărârea pe care PSD o va lua în perioada următoare poate schimba echilibrul politic și stabilitatea guvernamentală din România.

Consultarea internă va arăta dacă social-democrații vor continua în actuala formulă de guvernare sau vor opta pentru o schimbare majoră de strategie.