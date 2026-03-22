Silviu Mănăstire, invitat la podcastul realizat, vineri, de Dan Andronic pe canalul de YouTube „HAI România!”, a rememorat perioada în care actualul premier, Ilie Bolojan, era om de afaceri fără anvergură. După Revoluție, a profesat pentru o scurtă perioadă și pentru că nu se descurca financiar a luat-o pe cont propriu și și-a deschis un magazin. Mănăstire spune că nu știe cum se descurca orădeanul în acea perioadă. În care România era marcată de „capitalism sălbatic.”

„Avea o Dacia Papuc, venea la București, se ducea în Ungaria. Eu nu cred că poate să vândă niciun pachet de biscuiți cu fața aia. Deci Ilie conducea, căra marfa așa mai departe.

Și a avut experiența din anii 90, unde să fii mic antreprenor era o viață complicată. Veneau peste tine. La Oradea trebuia să dai șpagă. Vama, poliția, ANPC-ul, Garda Financiară. Te chinuiau.

El a căpătat o ură pe instituțiile de control ale statului în perioada aia în care a fost necăjit. Și de-aia mărit TVA-ul. În 2005, cele două firme ale lui erau deja în faliment”, a spus invitatul emisiunii.

„A avut acea experiență tragică, o altă formă de psihologie a lui. Era șofer la magazinul lui de la Vadu Criștea. Muncea de-i săreau capacele.

Pentru că în anii 90, cu pregătirea lui, el trebuia să fie profesor de 1-4 la matematică. A profesat un an de zile și a văzut că moare de foame. Și a intrat în buticăraia reală. Se ducea în Ungaria, aducea marfă. E greu să mi-l închipui în postura asta”, a mai afirmat jurnalistul.

Silviu Mănăstire crede că experiențele din acea perioadă l-au marcat pe Ilie Bolojan, care a dezvoltat o ură față de instituțiile statului, după ce a avut de-a face cu ele din ipostaza de proprietar de magazin.

„Ce trebuie să facă un prim-ministru, din punctul meu de vedere, este să aducă bani în țară, să facă business pentru țară. Așa văd fișa postului. Rolul premierului la ora actuală este să atragă cât mai multe investiții. Iar Ilie Borojan, săracul, n-a plătit o factură în viața lui.

Pe de altă parte, Bolojan nu ar avea deloc încredere în oamenii din Capitală, din cauza mentalității ardelenești. Premierul consideră că la București există o junglă, plină de escroci.

„Ardelenii consideră că e o altă formă de etică a muncii, ei consideră că în Regat aici toți sunt escroci. Toți sunt șmecheri. Inclusiv cuvântul șmecher este un cuvânt săsesc. Toată lumea vrea să te păcălească la București.

Ei cred că toți sunt niște loaze, că angajații de la stat, 90%, sunt niște golani, care toacă și freacă menta degeaba de dimineața până seara. Asta e mentalitatea lor, Bolojan consideră, aici este mare dezastru.”