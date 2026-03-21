Într-un dialog incendiar, cu Dan Andronic, la podcastul difuzat vineri pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, Silviu Mănăstire a lansat acuzații ce-i vizează pe George Simion și Călin Georgescu.

Jurnalistul a afirmat că, în mod paradoxal, cei doi lideri ai Opoziției sunt controlați de oameni din zona gri. Asta, deși ei și-au confecționat imaginea de luptători contra sistemului. Este și punctul comun al lui Georgescu și al lui Simion, a remarcat invitatul emisiunii. În aceste condiții, marea problemă pe scena politică este absența unor opozanți reali.

„Simion și Georgescu seamănă oarecum din punctul ăsta de vedere, pentru că tot timpul au avut nevoie de un tătuc. Este tot așa tragicomic să avem doi lideri ai Opoziției, oameni care sunt păpușați de sistemul de putere din România. Mare problemă a țării este că noi nu avem partide de Opoziție. Nu avem o Opoziție puternică, nu avem partide puternice veritabile în zona asta”, a spus Silviu Mănăstire.

Marea țintă a oamenilor care se află în spatele celor doi foști candidați la prezidențialele din 2024 și din 2025 este Nicușor Dan. Președintele este vulnerabil și pare a fi o victimă.

„În momentul de față, strategia este să-l izoleze pe Nicușor Dan. Ceea ce nu e foarte dificil, că nici Nicușor Dan nu se ajută pe el. El nu are strategie, nu are platformă politică, nu are aliați.”

Atacuri către liderul de la Cotroceni au venit chiar recent, într-un moment în care Nicușor Dan a donat sânge, pentru a transmite un mesaj românilor.

„Am văzut că sunt niște atacuri foarte violente la adresa lui Nicușor Dan. Ieri, de exemplu, a donat sânge și un titlu, nu mai știu pe unde l-am văzut, era că e dovadă de ipocrizie politică în timp ce, nu știu ce face, el donează sânge. Bun. Asta oricum e un gest simbol, e un îndemn pentru oameni, să doneze sânge prin gesturile astea”, a afirmat Dan Andronic.

Silviu Mănăstire a anunțat că și premierul Ilie Bolojan are o situație complicată și scaunul pe care stă premierul este foarte fragil.