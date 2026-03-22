Petrișor Peiu atrage atenția că majorarea rapidă a prețurilor la energie și gaze marchează începutul unei crize de durată, nu un episod conjunctural, iar impactul va fi resimțit la nivelul întregii economii. Parlamentarul susține că efectele vor fi directe asupra populației și asupra mediului economic, în lipsa unor măsuri ferme din partea autorităților.

El subliniază că evoluțiile recente confirmă o tendință accelerată, care ar putea destabiliza piețele și ar putea duce la scăderea puterii de cumpărare a românilor. În opinia sa, creșterea costurilor la energie va genera efecte în lanț, inclusiv în sectorul alimentar.

„Este, într-adevăr, uriaş saltul făcut de preţul ţiţeiului şi al gazelor naturale în ultimele trei săptămâni”, a declarat Petrişor Peiu.

Liderul senatorilor AUR explică faptul că există două realități majore ignorate de actuala guvernare, care vor avea consecințe pe termen lung și vor amplifica dificultățile economice.

„Primul este acela că preţurile ţiţeiului nu vor mai reveni prea curând la nivelurile de sub 70 de dolari/baril. Şi asta dintr-un motiv foarte simplu: facilităţile logistice lovite acum nu se vor reconstrui decât în 3-5 ani după terminarea războiului. Al doilea este faptul că preţurile uriaşe ale gazului vor induce o creştere majoră de preţuri la alimente”, a precizat Petrişor Peiu.

Petrișor Peiu susține că actualele evoluții economice nu afectează doar România, ci întreaga Europă, care se îndreaptă spre o criză profundă, cu efecte structurale asupra Uniunii Europene. El avertizează că modelul economic european este pus sub presiune și ar putea suferi transformări majore.

În acest context, liderul senatorilor AUR consideră că România este vulnerabilă și nu dispune de strategii clare pentru a face față acestei situații. El acuză lipsa de reacție a Guvernului și absența unor politici economice adaptate noilor realități.

„Europa va suferi o criză inflaţionistă majoră, care va schimba radical UE. Ponderea economiei europene va scădea mult mai rapid ca până acum. Este, plastic vorbind, sfârşitul modelului economic al UE. Epoca prosperităţii s-a terminat pe continentul nostru, de acum înainte vom vorbi doar despre sărăcie energetică, şomaj şi scădere a puterii de cumpărare. Industria europeană se va contracta drastic”, a declarat Petrişor Peiu.

În opinia sa, fără o schimbare radicală a politicilor la nivel european și național, consecințele vor fi severe, iar România riscă să fie printre cele mai afectate state.

„Fără o schimbare radicală a politicii la Bruxelles, Europa este condamnată. Iar România tocmai a intrat într-o criză majoră. Un guvern care nu pricepe unde ne aflăm şi că trebuie luate măsuri radicale va duce ţara într-o fundătură”, a avertizat liderul senatorilor AUR.

În paralel cu aceste avertismente, premierul Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanți ai mai multor instituții despre evoluția pieței carburanților, în încercarea de a înțelege mecanismele de formare a prețurilor și de a preveni eventuale creșteri speculative.

Autoritățile au anunțat continuarea controalelor și evaluarea situației, însă premierul a subliniat complexitatea contextului și riscurile asociate unor intervenții pripite.

„Şi de această dată refuz să vând soluţii populiste, care să creeze aparenţa unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre şi costuri”, a transmis Bolojan.

La rândul său, consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat că reacțiile trebuie calibrate atent, iar autoritățile analizează mai multe scenarii înainte de a lua decizii.