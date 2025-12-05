Jurnalistul Dan Andronic a ridicat problema absenței dezbaterilor între candidații pentru Primăria Capitalei, sugerând că situația indică un deficit democratic.

Radu Coșarcă a fost de acord și a apreciat că este vorba despre o formă de democrație de fațadă, acceptată tacit de toată lumea. El a explicat că, în locul dezbaterilor clasice, spațiul public este dominat de discuții pe rețelele sociale, unde fiecare cetățean ajunge să joace rolul de moderator într-o bulă proprie pe internet.

Coșarcă a arătat că televiziunea și formatul clasic al dezbaterilor au devenit redundante, pentru că publicul caută mai degrabă spectacol și reacții rapide, nu detalii sau argumente elaborate.

„Dan Andronic – De ce crezi că s-a ajuns în … pentru că e un deficit de democrație până la urmă. Radu Coșarcă – Absolut. E o mascaradă de democrație ca să folosesc un termen dur. Dan Andronic – Dar pe care toată lumea o acceptă. Adică toată lumea a ajuns la concluzia că decât să facem o dezbatere, mai bine nu o facem. Radu Coșarcă – Da, suntem copiii internetului. Oricum, dezbaterile au loc în alte părți decât la televizor. Au loc pe social media. În fiecare om acum știți să spunea pe vremuri că fiecare cetățean e un potențial antrenor al echipei naționale și are în buzunar 11-le perfect. Cred acum că în fiecare cetățean există un moderator de talk show care se bucură de un succes în bula lui de internet. Toți comentează, așa că televiziunea e redundantă în acest moment, podcasturile ce mai fac carieră, dar suntem copii internetului. În general ne plictisesc amănuntele, detaliile și am vrea spectacol și imagine.”

Întrebat dacă situația nu seamănă, în ansamblu, cu o farsă democratică, Radu Coșarcă a spus că aceasta este realitatea și că sistemul democratic se confruntă cu probleme profunde. El a atras atenția asupra discursului tot mai frecvent potrivit căruia oamenii declară că s-au săturat de partide și de clasa politică în ansamblu.

Jurnalistul a avertizat însă că o asemenea atitudine este periculoasă. În opinia sa, este legitim să fie criticați politicienii individuali sau anumite partide, dar respingerea totală a partidelor riscă să ducă spre acceptarea unor forme autoritare de guvernare. El a subliniat că dorința de a elimina complet partidele deschide poarta către un regim monovoce sau monopartid.

„Dan Andronic – Nu ți se pare că totul, până la urmă, este o mascaradă proastă? Radu Coșarcă – Este din păcate. Sunt probleme fundamentale cu care se confruntă în general sistemul democratic în zilele noastre. Oamenii spun că s-au săturat de partide, ceea ce e o mare greșeală și aș vrea să vă rog pe cei care vă uitați la noi, spuneți că v-ați săturat de partidul A, B, C, D, dar nu că v-ați săturat de partide, nu că v-ați sătura de clasa politică. Incriminați 100 de politicieni, dar lăsați măcar unul în viață, sau măcar lăsați un loc liber. Dacă ne-am sătura de clasa politică și de partide, înseamnă că ne dor de altceva, care e foarte periculos. Adică de un regim autoritar, de un regim monopartid sau de o politică monovoce.”

Dan Andronic a completat ideea spunând că regimurile autoritare se bazează aproape întotdeauna pe un partid dominant, uneori dublat formal de alte structuri politice fără putere reală.

Coșarcă a amintit că inclusiv în regimurile comuniste existau forme de pluripartidism simbolic, citând exemple precum fronturile populare sau structurile politice tolerate în China, care nu reușesc însă să influențeze real decizia politică.

Amândoi au fost de acord că acest tip de „competiție” formală nu reprezintă o alternativă democratică reală.

„Dan Andronic – Stai puțin. Ne-am săturat de partide politice. Orice regim autoritar se sprijină pe un partid politic, nu pe două. Dar bun, poate să facă și două așa, dacă vrea să se joace puțin. Radu Coșarcă – Și comuniști au ținut frontul bulgarilor, l-au ținut în viață. Dan Andronic – Era Frontul Democrației și Unității Socialiste care concura de fiecare dată cu Partidul Comunist Român la alegeri. Radu Coșarcă – Și avea și ghinion alegeri. Dan Andronic – Din punctul ăsta de vedere, era „o competiție acerbă”. Radu Coșarcă – Și în China sunt partide alternative Partidului Comunist, dar nu reușesc să pătrundă. Dan Andronic – Din punctul acesta de vedere, într-adevăr, tipul de atitudine te duce spre o zonă de extremă.”

Dan Andronic a adus în discuție un sondaj INSCOP potrivit căruia peste 88% dintre români declară că sunt mândri de țara lor. El a remarcat aparenta contradicție dintre acest rezultat și eticheta de „suveranism”, întrebat fiind de ce acest termen este folosit ca o marcă distinctă, dacă majoritatea populației împărtășește aceleași sentimente.

Radu Coșarcă a explicat că astfel de rezultate apar frecvent în preajma Zilei Naționale, când identitatea și valorile naționale sunt reevaluate. El a adăugat că acest tip de atașament ar fi normal să existe constant, nu doar în momente simbolice.

„Dan Andronic – Pe de altă parte, am văzut un sondaj, INSCOP, care spunea că 88,2% din români sunt mândri că sunt români și sunt mândri de România. Și atunci am zis, mă, oameni buni, de ce unii zic că sunt suveraniști, când de fapt tot poporul român e suveranist? Radu Coșarcă – Rezultatele astea apar de obicei în preajma zilei de 1 decembrie. Când se scot steagurile în stradă și când oamenii vibrează, pe bună dreptate, așa cum însă ar fi frumos să o facă zilnic. Și atunci sunt reevaluate valorile naționale, identitatea noastră, istoria, să rememorează etapele unirii de la 1 decembrie.”

Întrebat care este semnificația alegerilor din București, Radu Coșarcă a spus că o eventuală victorie a unor candidați percepuți ca administratori experimentați ar reprezenta un semnal favorabil pentru politica românească. El a menționat că, indiferent de partid, o astfel de victorie ar fi una a competenței administrative.

În același timp, Coșarcă a apreciat că o eventuală victorie a unui candidat venit exclusiv pe un val suveranist ar putea produce dezechilibre majore pe scena politică. El a mai adăugat că o înfrângere a lui Cătălin Drulă, asociat direct cu președintele Nicușor Dan, ar putea fi interpretată și ca un eșec de imagine pentru acesta din urmă.