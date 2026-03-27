Călin Georgescu, un personaj mereu surprinzător, care a reușit să atragă foarte mulți simpatizanți cu discursul frivol și lipsit de conținut. Dan Andronic și Radu Coșarcă au analizat, vineri, în podcastul de pe evz.ro, ultimele afirmații făcute de fostul candidat la alegerile prezidențiale în timpul interviului pe care i l-a acordat lui Robert Turcescu la Metropola TV.

Radu Coșarcă a evidențiat o afirmație lipsită de substanță, dar care prinde foarte bine la simpatizanții politicianului. România ar avea o misiune istorică în Europa.

„A spus în interviu că România va fi călăuza Europei. Ceea ce iarăși e exact ce vrem să auzim.”

Dan Andronic se întreabă ce a vrut să spună autorul: „Dar ce înseamnă că va fi călăuză? Încotro, unde?”

„Autorul nu ne explică, dar Europa, fiind disperată și pe baza, pe buza prăpastiei, normal că are nevoie de o călăuză”, a afirmat Radu Coșarcă.

La capitolul imagine, Georgescu a știut să se erijeze într-un guru, într-un învățat, care și-a atras mulți discipoli.

„El își întreține propriul cult. Nu spun propria religie, pentru că religia lui e greu de identificat, pentru că folosește mixuri din creștinism. Citează din Dalai Lama, din Sfântul Pavel, din când în când. Dar mai degrabă din Sfântul Pavel Coruț, pentru că te duce la tunelurile dacice, la Zamolxis. Și oferă de fapt unor oameni dezamăgiți de ceea ce se întâmplă pe scena politică și dezamăgiți pe bună dreptate, le oferă de fapt acest drog al unei mitologii a primatului românesc”, a mai remarcat Radu Coșarcă.

Una dintre ideile de bază ale lui Călin Georgescu vizează izolaționismul. Îmbrăcat în forma de țară autonomă. În care România nu ar trebui să mai aibă relații comerciale cu niciun alt stat. Ceea ce duce cu gândul la Coreea de Nord.

„Ne întoarcem la perioada ceaușistă, când pentru plata datoriei, nu mai importam nimic, nu mai aveam nevoie de nimeni și produceam noi totul. Ceea ce evident că nu se poate într-o lume. nu neapărat globalizată în sensul acela peiorativ, ci într-o lume interconectată. E foarte greu să mai produci un lucru care are 20.000 de repere în proprietatea fabricii. Și atunci trebuie să eficientizezi acest proces. Eu explic pentru că-l iau foarte în serios pe Călin Georgescu, așa cum îl iau 40% dintre români”, a mai spus fostul jurnalist.

Care a mai ridicat semne de întrebare legate de discursul lui Georgescu.