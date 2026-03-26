Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, marchează astăzi, 26 martie, împlinirea vârstei de 64 de ani.

Momentul aniversar vine după o perioadă intensă din punct de vedere politic, marcată de controverse și de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Cu o seară înainte de ziua sa de naștere, invitat la Metropola TV, Călin Georgescu a fost întrebat ce își dorește cu această ocazie specială. Răspunsul său a evidențiat o perspectivă profund personală, centrată pe familie și pe dimensiunea spirituală a vieții. Acesta a subliniat că nu are dorințe materiale și că se consideră un om împlinit.

„Am tot ce îmi trebuie. Familia mea, îl am pe Dumnezeu și nu am ce să îi cer. Știți ce îmi doresc? Să-I mulțumesc pentru viața mea, pentru tot ce mi se întâmplă, asta este ce îmi doresc. Sunt un om mulțumit”, a afirmat Călin Georgescu.

În aceeași intervenție, fostul prezidențiabil a abordat și tema economică, exprimându-și opinia cu privire la gestionarea resurselor naționale. Călin Georgescu a susținut că o posibilă soluție la dificultățile economice ale României ar fi ca resursele țării să fie administrate direct în beneficiul cetățenilor.

Potrivit acestuia, independența economică ar putea fi atinsă printr-un model în care bogățiile naturale sunt deținute și gestionate de popor, cu o implicare mai mare a cetățenilor în procesul decizional.

El a mai afirmat că naționalizarea resurselor ar presupune, în viziunea sa, recuperarea controlului asupra bogățiilor naturale în favoarea cetățenilor, astfel încât beneficiile economice să fie distribuite direct către populație.

„Independența se obține când toate resursele țării, toate bogățiile, intră în proprietatea românilor și sunt administrate democratic, prin democrație participativă. Nu chemi poporul român o dată la 4 ani să-i dai ceva, ci îl chemi zilnic; el trebuie să participe la binele cetății. Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii”, a precizat Călin Georgescu.

Călin Georgescu este așteptat astăzi la Judecătoria Sectorului 1, într-un context procedural schimbat brusc, după ce termenul inițial stabilit de instanță ar fi fost devansat cu aproximativ o lună.

Potrivit informațiilor disponibile, data inițială a procesului fusese stabilită pentru 28 aprilie 2026, conform portalului instanței. Totuși, apărarea lui Călin Georgescu a fost informată ulterior că acesta trebuie să se prezinte de urgență în fața judecătorilor, pentru analizarea măsurii de control judiciar, programată la ora 12:00.

Situația procedurală este contestată de reprezentanții săi, care susțin că nu a fost primită nicio citație oficială. Potrivit declarațiilor prezentate public, notificarea privind schimbarea termenului ar fi fost transmisă exclusiv telefonic, prin intermediul avocatului.