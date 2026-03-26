Călin Georgescu a afirmat miercuri seară, într-o emisiune realizată de Robert Turcescu pe Metropola TV, că ar deține date clare potrivit cărora „forțe din Europa de Vest” ar urmări „eliminarea (sa) fizică”.

Georgescu a spus că are „informații credibile” în acest sens.

Fostul candidat la prezidențiale a explicat că această amenințare ar fi legată de „situația complexă a sistemului internațional”.

În plus, adversarii săi ar fi ajuns la un nivel de „disperare” care i-ar face capabili inclusiv de un atentat la viața sa. El nu a prezentat totuși nicio dovadă.

Călin Georgescu a adăugat că, deși o persoană poate fi eliminată, o mișcare pentru libertate nu poate fi suprimată.

„Poți elimina un corp, poți elimina o persoană, dar nu poți elimina o mișcare pentru libertate”, a afirmat Georgescu.

Mesajul transmis de fostul candidat se înscrie într-un registru pe care politica din România l-a mai văzut și în trecut.

Spre exemplu, Liviu Dragnea: în august 2018, acesta susținea că a fost ținta unei tentative de asasinat, menționând prezența unor „patru străini” cazați la Athenee Palace și acționând la comanda unui personaj foarte cunoscut, făcând referire indirectă la filantropul George Soros.

Revenind la Călin Georgescu, fostul candidat a declarat că forțele politice actuale ar fi lansat o campanie de „linșaj public” împotriva sa, temându-se de o eventuală revenire a sa în prima linie a politicii.

El a susținut, în emisiunea realizată de Robert Turcescu, că situația politică actuală este provizorie și că mizează pe restabilirea rezultatului electoral anulat.

Georgescu a afirmat că pe 6 decembrie a avut loc un „cataclism moral” din care societatea trebuie să se recupereze și a insistat că nu sunt doar speranțe, ci certitudini privind revenirea sa în turul doi al alegerilor.

„Pe 6 decembrie a fost un cataclism moral din care trebuie să ne revenim clar. Nu sunt speranțe, sunt certitudini. Vom avea turul doi înapoi. Eu v-am spus cum stau lucrurile din punct de vedere al evoluției situației”, a declarat Călin Georgescu.

Întrebat dacă intenționează să se răzbune pe cei care i-au blocat ascensiunea politică, Georgescu a ales să răspundă pe un ton spiritual, evocând iertarea creștină.

„Cel mai puternic bărbat din istoria lumii a iubit, a mângâiat, a plâns. Și în ultimele clipe a strigat Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Asta-i tot”, a fost replica lui Călin Georgescu.

Un alt subiect discutat în interviu a fost legat de infrastructura militară. Georgescu a sugerat că vizita Ursulei von der Leyen la baza Mihail Kogălniceanu, care a avut loc anul trecut, ar ascunde detalii importante.

Călin Georgescu a criticat faptul că liderul Uniunii Europene a ales să meargă la o bază militară în loc să aibă o primire oficială în capitala României.

El a afirmat că întâlnirea de la baza Kogălniceanu ar putea ascunde centre de operațiuni sau interese obscure care afectează întreaga Europă, dar nu a furnizat detalii concrete.

În schimb, Georgescu a folosit pilde și simboluri pentru a transmite că adevărul va ieși la iveală în timp, făcând referire la momentul în care „cireșul înflorește” și sugerând că informațiile vor fi complet clarificate în curând.