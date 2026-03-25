Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a afirmat miercuri seară, la Metropola TV, că una dintre soluțiile pentru depășirea crizei economice actuale ar fi trecerea tuturor resurselor țării în proprietatea cetățenilor.

În emisiunea realizată de Robert Turcescu, fostul candidat a susținut că o astfel de măsură ar putea genera independență economică și ar contribui la ieșirea din dificultățile actuale, în condițiile în care românii ar deveni principalii beneficiari ai bogățiilor naționale.

Călin Georgescu a explicat că independența ar putea fi obținută atunci când resursele și bogățiile țării ar intra în proprietatea românilor și ar fi administrate democratic, printr-un sistem de democrație participativă.

În opinia sa, implicarea cetățenilor nu ar trebui să se limiteze la participarea la vot o dată la patru ani, ci ar trebui să fie constantă, astfel încât aceștia să contribuie activ la binele comunității.

Totodată, el a subliniat că naționalizarea ar însemna readucerea tuturor resurselor în proprietatea poporului român, argumentând că în prezent beneficiile ar reveni în principal actorilor străini.

„Independența se obține când toate resursele țării, toate bogățiile, intră în proprietatea românilor și sunt administrate democratic, prin democrație participativă. Nu chemi poporul român o dată la 4 ani să-i dai ceva, ci îl chemi zilnic; el trebuie să participe la binele cetății. Totul intră în proprietatea poporului român. Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii”, a fost mesajul transmis de Călin Georgescu în această seară.

În același interviu, Călin Georgescu a făcut și o serie de prognoze pesimiste referitoare la viitorul Uniunii Europene în contextul crizei energetice.

Acesta a apreciat că impactul situației ar putea fi dezastruos pentru statele membre, despre care a spus că nu ar mai fi capabile să gestioneze consecințele.

Călin Georgescu a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu lipsuri majore, inclusiv în privința alimentelor și energiei, susținând că actuala criză ar putea zdruncina puternic stabilitatea economică și socială a blocului comunitar.