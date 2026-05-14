Călin Georgescu a spus, joi seară, că reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024 se va întâmpla sigur. El a susținut că alegerile au fost anulate din cauza unei „fraude morale” și a cerut organizarea rapidă a unor noi alegeri pentru a se vedea adevărul. El a afirmat că în România există o diferență între „un președinte numit” și „un președinte ales”. El a spus că anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 a afectat adevărul și moralitatea și că țara se află într-o situație tot mai gravă.

Întrebat despre posibilitatea reluării turului doi, Georgescu a răspuns că acest lucru se va întâmpla cu siguranță. El a cerut și desecretizarea ședinței CSAT care a avut loc înainte de anularea alegerilor și a spus că toate informațiile sunt deja cunoscute, fiind doar o chestiune de timp până vor ieși la iveală. Totodată, Georgescu a susținut că România face parte dintr-un sistem mai mare de corupție la nivel european. El a spus că actuala situație politică reprezintă o confruntare între fosta administrație americană și noua Administrație de la Washington.

Referindu-se la fostul președinte american Joe Biden, Georgescu l-a acuzat că a influențat negativ Europa și că situația din Ucraina i se datorează în mare parte. El a afirmat și că Bruxelles-ul a fost influențat de această administrație. Fostul candidat la prezidențiale a negat că ar fi primit ajutor din partea serviciilor secrete sau a unor persoane apropiate acestora. El a spus că nu a avut niciodată legături cu astfel de structuri și că, dimpotrivă, a avut probleme de-a lungul vieții din cauza faptului că familia sa nu a fost implicată politic.

Georgescu a povestit că a avut dificultăți încă din facultate și că până în 1989 nu a fost membru de partid. El a spus că a evitat mereu contactele cu astfel de persoane sau instituții.

Întrebat dacă anumite persoane au încercat să se apropie de el în ultimii ani, Georgescu a recunoscut că au existat câteva tentative, dar a spus că au fost minore și fără importanță pentru el. El a afirmat că oamenii „se tem de cei care nu se vând”.

În legătură cu informațiile pe care le folosește, Georgescu a spus că acestea nu vin din servicii secrete din România, ci din relații și contacte internaționale. El a explicat că experiența acumulată în cei 17 ani petrecuți într-o instituție internațională l-a ajutat să înțeleagă cum funcționează relațiile și interesele la nivel global.

„Ca să dovedim clar cum stau lucrurile, să facem alegeri mâine. Totul se știe, totul se cunoaște și totul este așa cum trebuie să fie. Este o chestiune de timp. „Fostul președinte Biden, care l-a avut ca săgeată pe fiul său, a intoxicat nu doar lumea și țara lui, ci întreaga Europă. A folosit Fed pentru acțiuni foarte bizare, foarte ciudate. Situația din vecinătatea noastră, din Ucraina, i se datorează. Și, sigur, Bruxelles-ul l-a transformat într-un pudel”, a punctat Georgescu.

Georgescu a susținut că România are în prezent „un președinte numit”, nu unul ales, deși Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din mai 2025.

Georgescu a fost întrebat și despre sloganul „Turul doi înapoi”. El a răspuns folosind o expresie care circulă pe rețelele sociale, spunând că timpul arată adevărata față a oamenilor. Fostul candidat a declarat că adevărul și moralitatea au fost primele afectate de anularea alegerilor și că, din acel moment, România se află într-o situație tot mai gravă.