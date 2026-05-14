Nicușor Dan va invita, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, potrivit Administrației Prezidențiale.

Consultările sunt organizate în baza prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României și vor avea loc luni, 18 mai 2026, conform programului stabilit.

”În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, anunţă, joi, Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Biroul Politic Județean al PNL Iași a votat joi, în unanimitate, o rezoluție prin care respinge orice formă de colaborare cu PSD, considerând că o astfel de asociere contravine intereselor electoratului liberal, angajamentelor asumate și principiilor doctrinare ale partidului.

În același document, organizația liberală susține că singura propunere de prim-ministru din partea PNL ar trebui să fie Ilie Bolojan și solicită conducerii centrale să mențină această poziție ca linie oficială în orice negocieri politice.

Totodată, PNL Iași își reafirmă angajamentul de a susține, inclusiv din opoziție, implementarea reformelor din PNRR, menținerea stabilității economice și bugetare, aderarea României la OCDE, precum și politicile publice orientate spre investiții și dezvoltare.

„PNL trebuie să construiască, în perioada următoare, o nouă linie strategică, radical diferită de cea a ultimilor ani, care să marcheze desprinderea definitivă de PSD, fundamentată pe recâştigarea credibilităţii şi a respectului faţă de români, reforme reale ale statului, modernizarea instituţiilor publice, eficientizarea administraţiei, reducerea risipei şi a privilegiilor nejustificate, consolidarea economiei de piaţă şi a mediului antreprenorial şi reforma instituţiilor politice şi a modului de a face politică”, a declarat liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru.

Potrivit acestuia, PNL ar trebui să se transforme într-un nucleu al unui pol de modernizare, capabil să adune forțele politice și civice interesate de reforme reale și de refacerea încrederii publice.

