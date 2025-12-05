Invitat la România TV, Daniel Băluță a prezentat o viziune amplă despre modul în care Capitala ar trebui administrată, insistând că Bucureștiul are nevoie de un „manager, nu de un politician”.

El a argumentat că experiența acumulată în Sectorul 4 îl recomandă pentru funcția de primar general și a subliniat că orașul are nevoie de politici sociale ferme, de investiții masive și de o regândire profundă a sistemului de subvenții.

În opinia lui, dezvoltarea Capitalei nu poate avea loc fără un plan coerent, bazat pe rezultate concrete și pe atragerea de fonduri europene.

În cadrul emisiunii de pe România TV, Daniel Băluță a afirmat că orașul trebuie condus de un profesionist preocupat de rezultate, nu de un politician. El a susținut că a atras 5 miliarde de euro în Sectorul 4 și că a direcționat sute de milioane de euro către combaterea excluziunii sociale.

A transmis că își dorește extinderea acestor politici la nivelul întregului oraș și că este, în opinia sa, singurul candidat cu un program social clar conturat.

Băluță a explicat că o reformă a sistemului de subvenții ar fi una dintre primele măsuri, întrucât protejarea persoanelor vulnerabile trebuie să devină prioritate municipală.

„Orașul are nevoie de un manager și nu de un politician. Am adus 5 miliarde de euro din bani europeni. Dincolo de asta, am investit sute de milioane de euro în combaterea excluziunii sociale. Îmi doresc să fac asta în tot Bucureștiul. O regândire a sistemului de subvenții. Sunt singurul candidat care a venit cu un program social”, a afirmat Daniel Băluță.

Candidatul PSD a detaliat tipurile de sprijin pe care le consideră necesare pentru locuitorii cu venituri reduse.

Daniel Băluță a transmis că intenționează să acorde o subvenție de 100% la energia termică pentru familiile sub pragul de 3.000 de lei.

Pentru cei care câștigă sub 2.500 de lei, a spus că ar putea fi oferit un ajutor pentru medicamente de până la 500 de lei, iar familiile numeroase, cu trei sau mai mulți copii, ar primi un sprijin lunar de 1.000 de lei.

Potrivit lui Băluță, aceste măsuri sunt menite să reducă presiunea financiară asupra categoriilor vulnerabile și să creeze un sistem social funcțional, bine conectat cu politicile energetice și cu programele europene.

„Voi putea să ofer 100% subvenție pe gigacalorie familiilor cu venituri sub 3000 de lei. Pentru cei cu mai puțin de 2500 de lei, un ajutor la medicamente de până la 500 de lei, iar pentru familiile cu mai mult de trei copii, un ajutor lunar de 1000 de lei”, a afirmat Daniel Băluță.

O altă direcție majoră a planului lui Băluță vizează reducerea costurilor sistemului de termoficare prin unificarea Elcen și Radet într-o singură structură. El a explicat că integrarea ar genera economii importante, care ar putea fi realocate către programe sociale sau investiții în infrastructură.

Băluță a argumentat că reducerea facturilor pentru bucureșteni ar putea fi obținută și prin reabilitarea blocurilor și schimbarea instalațiilor. Totodată, el a declarat că investițiile private, în special prin parteneriate public–privat, au lipsit în trecut, dar pot deveni un motor esențial al dezvoltării urbane.

Edilul Sectorului 4 a susținut că evoluția zonei pe care o administrează arată cum investițiile coerente pot atrage investitori și pot crește valoarea proprietăților. A transmis că un primar general trebuie să își asume astfel de obiective, nu să trateze administrația ca pe o scenă politică, criticându-l în acest sens pe contracandidatul său Ciprian Ciucu.

„În momentul în care iau Elcen și Radet în aceeași structură, voi reuși să fac economie. În 2022. A doua sursă sunt programele europene pentru combaterea excluziunii sociale. Se reduc costurile facturilor prin reabilitarea blocurilor, schimbarea instalațiilor etc. Investițiile private sunt un alt motor. Pentru că nu au fost la nivelul primăriei parteneriate public-privat. Evoluția sectorului 4 a fost șocantă pentru unii. Valoarea proprietăților a crescut, au venit mulți investitori. Dacă mergem în aceeași filosofie că nu e treaba primarului general, nu ajungem nicăieri. Este treaba noastră, a tuturor. Managerul este preocupat să facă rezultate, în timp ce politicianul, ca domnul Ciucu, își dorește să folosească funcția ca pe o trambulină”, a mai precizat Daniel Băluță la România TV.

La rândul său, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, a prezentat la România TV un plan pe termen scurt, bazat pe eficientizare și disciplină bugetară. El a explicat că mai multe instituții se suprapun în atribuții și că este necesară o analiză de eficiență pentru a clarifica responsabilitățile.

Ciucu a subliniat că există numeroase zone nemonetizate, în special parcări, și că municipalitatea nu dispune de un cadru legal clar pentru a colecta veniturile de la utilizatorii care nu plătesc.

A dat exemplul Sectorului 6, unde Poliția Locală verifică periodic parcările, ceea ce contribuie la respectarea regulilor.

„Propun o viziune pe termen scurt, în care să începem să punem ordine, pentru că se și suprapun instituții. Avem nevoie de o analiză de eficiență și competență. Există zone nemonetizate, mă refer la parcări. În centru sunt foarte multe parcări care nu aduc bani la bugetul primăriei. Nu toți plătesc și primăria nu are cadrul legal pentru a colecta banii de la cei care nu plătesc. Nu vreau să dau un semnal pentru ca oamenii să nu mai plătească. E cunoscut acest lucru. În Sectorul 6 se plătesc, pentru că trece Poliția Locală la o oră sau două”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a menționat existența Administrației Fondului Imobiliar și a afirmat că există mii de locuri de parcare închiriate fără ca administrația să știe cui aparțin.

El a transmis că această situație trebuie corectată imediat, prin transparentizare, pentru a clarifica modul de utilizare a patrimoniului orașului.

„Există o instituție care se numește AFI, Administrația Fondului Imobiliar. Sunt câteva mii de locuri care nu știm cui sunt închiriate, trebuie transparentizat”, a adăugat Ciucu.

În final, Ciucu a explicat că dorește un mandat de cel puțin zece ani, argumentând că orașele care s-au dezvoltat au avut primari stabili.

El a spus că administrația este o pasiune și că vede funcția de primar general ca pe o responsabilitate majoră, nu ca pe un pas către conducerea partidului.

Ciucu a afirmat că pentru el ar fi o onoare suficientă să conducă Bucureștiul și că rolurile executive i se potrivesc cel mai bine.