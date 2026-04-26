Franța a introdus, începând cu 1 ianuarie 2026, plăcuțe de înmatriculare temporare de culoare roz aprins pentru vehiculele înmatriculate în regim WW (pentru persoane fizice) sau W-garaj (pentru profesioniștii din domeniul auto). Aceste plăcuțe sunt utilizate pentru mașinile care așteaptă înmatricularea definitivă, pentru vehiculele importate, precum și pentru automobilele dealerilor folosite în cadrul test drive-urilor.

Prin această schimbare, autoritățile franceze urmăresc să faciliteze identificarea mai rapidă a vehiculelor aflate sub regim provizoriu, în special de către poliție, cu scopul principal de a reduce fraudele asociate acestor tipuri de înmatriculare. În fiecare an sunt emise peste 400.000 de astfel de înmatriculări temporare, ceea ce a determinat necesitatea unor măsuri de control mai clare și mai ușor de verificat.

O modificare importantă constă în faptul că data de expirare, indicată prin lună și an, este acum imprimată direct pe partea dreaptă a plăcuței, înlocuind vechiul cod regional. Această actualizare permite autorităților să verifice mai rapid valabilitatea fără a mai consulta fiecare înmatriculare WW într-o bază de date. În rest, formatul și dimensiunile plăcuțelor rămân neschimbate, iar vechile plăcuțe WW de culoare albă își păstrează valabilitatea până la expirare, urmând să circule în paralel cu noile modele pentru o perioadă de tranziție.

Certificatul provizoriu este emis pentru vehicule noi sau second-hand care așteaptă finalizarea documentației necesare, cum ar fi certificatul de conformitate, inspecția tehnică sau dovada achitării taxelor, dar și pentru vehicule destinate exportului sau pentru mașini noi aflate încă în proces de carosare. Acest certificat are o valabilitate de două luni și poate fi prelungit automat o singură dată, în cazul în care documentele definitive nu au fost încă eliberate.

În același timp, rămân încă neclare anumite aspecte legate de modul concret de implementare a noilor plăcuțe și de procedura de emitere. De asemenea, nu este pe deplin stabilit cum va fi monitorizată eficiența măsurii în ceea ce privește reducerea fraudelor și care va fi impactul real asupra utilizatorilor de vehicule. Rămâne de văzut și modul în care forțele de ordine vor adapta practicile de control la această schimbare.

În Europa, culorile plăcuțelor de înmatriculare variază de la o țară la alta, având roluri diferite în funcție de tipul vehiculului sau de statutul acestuia. În unele state, culoarea galbenă este utilizată pentru vehiculele standard sau pentru categorii specifice de utilizare.

Olanda și Luxemburg folosesc plăcuțe galbene atât pe partea din față, cât și pe cea din spate a vehiculelor obișnuite. În Regatul Unit, Cipru și Gibraltar, plăcuțele galbene sunt montate exclusiv pe partea din spate, în timp ce partea frontală rămâne albă. În alte state, această culoare are roluri mai specifice: în Danemarca și Ungaria este rezervată vehiculelor comerciale, iar în Grecia, Letonia, Lituania, Suedia și Ucraina este asociată transportului public sau taxiurilor. În Polonia, plăcuțele galbene sunt folosite pentru identificarea vehiculelor istorice, considerate de epocă.

O altă categorie distinctă este cea a plăcuțelor verzi, utilizate în mai multe state europene pentru a semnala vehiculele ecologice sau cu emisii zero. România folosește plăcuțe cu numere verzi pentru mașinile electrice, iar în Ungaria acestea au un fundal complet verde. În Norvegia, plăcuțele verzi sunt atribuite vehiculelor comerciale sau utilitare sub o anumită greutate. De asemenea, în Polonia, Ucraina, Austria și Slovenia, elementele verzi sau plăcuțele complet verzi sunt folosite pentru a indica vehiculele nepoluante.

Culoarea roșie are, la rândul ei, utilizări diferite în Europa. Belgia este singura țară din Uniunea Europeană care utilizează caractere roșii pe fond alb pentru plăcuțele standard. În Germania și în alte state, numerele roșii sunt utilizate în special pentru vehicule aflate în tranzit sau pentru cele aparținând dealerilor auto.

Există și exemple mai rare, precum plăcuțele albastre și negre. În Monaco, sunt utilizate caractere albastre pe fond alb, în timp ce în Rusia plăcuțele albastre sunt rezervate exclusiv vehiculelor poliției. În ceea ce privește plăcuțele negre, Liechtenstein folosește caractere albe pe fundal negru, iar în Elveția acest tip de fundal este rezervat vehiculelor militare.