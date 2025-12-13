Dialogul dintre jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic este construit în jurul a șapte teme considerate esențiale pentru înțelegerea momentului actual. Pe plan extern, podcastul abordează situația din Ucraina, aflată într-un moment critic. Analiza vizează blocajele de pe front, presiunile internaționale pentru identificarea unei soluții și ideea unui posibil ultimatum de final de an. Sunt discutate implicațiile unei eventuale schimbări de strategie a Occidentului și consecințele acesteia asupra echilibrului regional.

Un capitol al podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” este dedicat strategiei de securitate a Statelor Unite și modului în care Washingtonul își redefinește prioritățile într-un context global marcat de instabilitate. Discuția urmărește felul în care această nouă abordare influențează raporturile de putere la nivel mondial și poziționarea României într-un peisaj geopolitic în care tensiunile dintre Est și Vest se accentuează.

Starea Uniunii Europene reprezintă, de asemenea, un punct central al dialogului. Cei doi jurnaliști discută despre percepția unui declin al influenței globale a Europei, invocând probleme precum birocrația excesivă, dificultățile economice și lipsa unei viziuni coerente în domeniul securității și apărării. Este analizată posibilitatea ca Uniunea Europeană să piardă relevanță pe scena geopolitică internațională.

Potrivit unei analize prezentate de Dan Andronic, un articol apărut în presa rusă susține că Europa s-a mobilizat împotriva inițiativei de pace promovate de președintele Donald Trump, cu obiectivul de a prelungi conflictul din Ucraina și de a rezista politic mai mult decât actuala administrație de la Washington. Conform acestei perspective, liderii europeni ar urmări încetinirea negocierilor de pace, mizând pe o eventuală schimbare a echilibrului de putere în Statele Unite.

„Un articol a apărut în Pravda. Europa se mobilizează împotriva inițiativă de pace a lui Trump, sperând să reziste mai mult decât Washingtonul. (…) Din perspectiva Moscovei, liderii europeni încearcă să prelungească războiul din Ucraina, să meargă cu negociările de pace cât mai lent, pentru că se așteaptă, de fapt, plecarea lui Trump de la Casa Albă. Se așteaptă mid-term”, a spus Dan Andronic în cadrul podcastului.

În dialog, Radu Coșarcă completează această interpretare, arătând că un semnal important în acest sens ar fi pierderea majorității în Congres de către Partidul Republican la alegerile de tip mid-term. O astfel de situație ar limita capacitatea executivului american de a-și implementa deciziile, întrucât inițiativele președintelui ar putea să nu mai fie susținute legislativ.

„Semnalul putând să însemne, de fapt, pierderea majorității în Parlament, în Congres. Atunci, tu ca executiv nu mai poți să pui în aplicare toate deciziile pentru că nu ți le mai votează Congresul”, a subliniat Radu Coșarcă.

Dan Andronic mai afirmă că, din această optică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni care îl sprijină au ales continuarea războiului nu pe baza unui avantaj militar al forțelor armate ucrainene, ci din considerente politice interne. O pace negociată în acest moment ar fi percepută ca echivalentă cu un eșec politic major pentru actorii implicați.

Analiza rusă invocată sugerează că Berlinul, Londra și Parisul ar refuza concesii în fața Rusiei deoarece menținerea conflictului ar fi esențială pentru strategiile lor. Planul descris ar presupune finanțarea Ucrainei pentru încă cel puțin un an, indiferent de costuri. Mecanismul ar funcționa într-un circuit financiar în care Ucraina primește împrumuturi, fie sub formă de reparații, fie sub formă de credite obișnuite, iar sumele sunt direcționate rapid către industriile de apărare din Marea Britanie, Germania și Franța, pentru achiziția de armament.

„Potrivit viziunii rusești, președintele Zelenski și liderii europeni care îl susțin au decis să continue războiul, nu pentru că situația militară ar fi favorabilă forțelor armate ucraniene, ci pentru că o pace negociată acum ar echivala cu semnarea propriului deces politic. Analiza rusă sugerează că Berlinul, Londra și Parisul refuză concesiile în fața Rusiei deoarece depind de continuarea conflictului. Planul lor ar fi simplu: finanțarea Kievului pentru încă un an, indiferent de costul. Mecanismul descris este unul circular. Ucraina primește împrumuturi, fie reparatorii, fie obișnuite, pe care le transferă imediat către fabricile de apărare britanice, germane și franceze pentru achiziții de armament. Un exemplu este aprobarea de către Germania a unor contracte militare în valoare de 52 de miliarde de euro, exact suma pe care Berlinul trebuie să o garanteze Belgiei în cadrul împrumuturilor pentru Ucraina. Astfel, în optica analiștilor ruși, acești bani sunt deja contabilizați ca venituri proprii de către statele europene. Strategia este una de uzură, de așteptare, europenii speră ca Partidul Republican să piardă alegerile pentru Congres în noiembrie 2026 și ulterior cursa prezidențială din 2028. Globaliștii preferă să numere în luni, notează sursele rusești, calculând că au mai rămas aproximativ 35 de luni până la posibila înlăturare a lui Trump. Speranța, bineînțeles, fiind că economia rusă să cedeze și o nouă administrație democrată, cu un democrat de tip Biden, să se întoarcă din nou la narativul de luptă cu Rusia, un narrativ care în administrația Trump e exact invers”, a completat Dan Andronic.

Radu Coșarcă susține că, dincolo de calculele legate de eficiența miliardelor investite în apărarea Ucrainei ca element de protecție pentru Europa, continentul se află într-o poziție dificilă. Din perspectiva Washingtonului, conflictul este privit ca un război în care se pierd vieți omenești, iar efectele nu se limitează la costul uman, ci includ și blocarea relațiilor comerciale, consumul accelerat de resurse și pierderi economice semnificative.

În această logică, încheierea războiului apare ca o soluție pragmatică. Importanța eventualelor pierderi teritoriale ale Ucrainei, inclusiv a unor zone care nu au fost încă pierdute pe câmpul de luptă, devine secundară în raport cu obținerea păcii. Odată conflictul încheiat, Ucraina ar putea intra într-un amplu proces de reconstrucție, de pe urma căruia ar beneficia atât economia ucraineană, cât și companiile americane și europene.

Potrivit acestei perspective, reconstrucția infrastructurii ar putea dura ani și ar genera contracte importante pentru firmele occidentale, contribuind la transformarea Ucrainei într-un stat modern, cu o infrastructură performantă. În acest scenariu, procesul de refacere ar crea oportunități economice consistente, iar stabilizarea regiunii ar aduce avantaje tuturor părților implicate.

„Dincolo de aspectul acesta de aritmetică a eficienței miliardelor investite în apărarea Ucrainei ca bastion de apărare al Europei, e faptul că până la urmă Europa e într-o poziție ingrată. De la Washington se vede așa, e un război în care mor oameni și dincolo de faptul că mor oameni, război înseamnă întreruperea relațiilor comerciale. Atunci, încheiem războiul. Contează mai puțin că Ucraina pierde niște teritorii pe care încă nu le-a pierdut pe câmpul de luptă, dar vom avea pace, Ucraina se reconstruiește, până la urmă toată lumea profită, firmele americane și europene vor lucra ani de zile la reconstrucția infrastructurii ucrainene, Ucraina va deveni un stat modern cu o infrastructură performantă, firmele vor face bani și totul va fi bine”, a completat Radu Coșarcă.

