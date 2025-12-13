Cătălin Predoiu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Bolojan, a fost distins cu Premiul Internațional pentru Serviciu Public în cadrul Galei Alianța 2025, organizată la Washington.

Evenimentul a fost dedicat consolidării parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite și a reunit oficiali, diplomați și lideri din mediul politic și economic interesați de dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Premiul i-a fost înmânat de Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite în România, care a susținut un discurs amplu despre parcursul profesional al lui Cătălin Predoiu.

Acesta a arătat că România ar avea nevoie de mai mulți lideri cu profilul și determinarea vicepremierului, apreciind că reformele promovate de acesta au avut un impact semnificativ asupra bunei guvernanțe.

Gitenstein a subliniat că măsurile legate de guvernanța corporativă au întărit rolul consiliilor de administrație și al investitorilor externi, facilitând accesul la informații și contribuind la identificarea și reducerea fenomenelor de corupție, aspect pentru care comunitatea internațională ar avea motive reale de recunoștință.

„Uneori, mă gândesc că România are cu adevărat nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu. Întotdeauna m-am gândit, dacă am putea avea zece ca ei, am putea schimba țara asta într-un minut. Ceea ce a făcut Cătălin prin codul de guvernare corporativă a dat putere consiliului de administrație și investitorilor externi, încurajând companiile să obțină acces la informații pentru a descoperi unde se află corupția și pentru a o elimina, iar pentru asta îi datorăm o recunoștință externă. Așadar, este un privilegiu pentru mine să îi ofer acest premiu binemeritat”, a afirmat Mark Gitenstein.

La rândul său, Cătălin Predoiu a evidențiat importanța relației strategice cu Statele Unite, arătând că aceasta este esențială pentru securitatea României, pentru protejarea intereselor naționale și pentru siguranța cetățenilor.

Vicepremierul a explicat că parteneriatul bilateral trebuie consolidat constant prin dialog și contacte permanente la toate nivelurile, considerând că menținerea acestui cadru de cooperare reprezintă o responsabilitate majoră pentru toți actorii politici români.

„Relația din ce în ce mai puternică cu Statele Unite este esențială pentru securitatea României, pentru interesele noastre naționale, pentru liniștea și securitatea cetățenilor români. Acest parteneriat trebuie permanent dezvoltat și menținut, având contacte și dialog permanent la toate nivelurile și cred că asta este o datorie a fiecărui operator politic român”, a spus Cătălin Predoiu în cadrul ceremoniei de la Washington.

Gala a fost organizată de Alianța Americano-Română, organizație non-partizană și nonprofit, care onorează anual persoane și instituții ce susțin schimbări pozitive și relația româno-americană.

Evenimentul a inclus dezbateri pe teme de afaceri, securitate și cultură și a funcționat ca o platformă de networking pentru promovarea cooperării dintre cele două state.