Ceea ce inițial părea o simplă dispută legată de securitatea națională a ajuns să se transforme într-o tranzacție de proporții pentru bugetul Statelor Unite. Președintele Donald Trump a trecut de la amenințări privind interzicerea aplicației TikTok la obținerea unei taxe de intermediere uriașe.

Se estimează undeva în jurul a 10 miliarde de dolari, în urma unui acord care a schimbat structura proprietății operațiunilor platformei în SUA, scrie The Guardian.

Suma reprezintă o taxă plătită de investitori considerați favorabili administrației americane, care au preluat activitățile TikTok din Statele Unite de la compania chineză ByteDance.

Printre investitorii implicați în această tranzacție se numără compania de software Oracle, firma de investiții MGX din Emiratele Arabe Unite și compania de private equity Silver Lake.

La finalizarea acordului, în ianuarie 2026, aceștia achitaseră deja 2,5 miliarde de dolari către Trezoreria SUA, urmând să efectueze plăți suplimentare până la atingerea sumei totale.

Trump a susținut în trecut că Statele Unite vor primi un comision extraordinar pentru rolul jucat în realizarea acordului și că nu intenționează să renunțe la acest beneficiu.

În septembrie 2025, el a semnat un ordin executiv prin care a aprobat înțelegerea, într-un context marcat de îngrijorări bipartizane privind riscurile de securitate națională generate de proprietatea chineză asupra unei aplicații extrem de populare în rândul americanilor.

La momentul respectiv, președintele SUA a afirmat că platforma urma să fie controlată de investitori americani sofisticați.

Potrivit unei analize publicate de presa britanică, perceperea unei taxe de tranzacție de către un guvern într-o afacere între entități private este extrem de rară. Valoarea de 10 miliarde de dolari depășește semnificativ comisioanele de aproximativ 1% percepute în mod obișnuit de bancherii de investiții.

Vicepreședintele JD Vance a estimat că versiunea americană a TikTok valorează aproximativ 14 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că taxa percepută de guvern ar reprezenta aproape 70% din valoarea totală a tranzacției.

Conform acordului, aplicația poate continua să funcționeze pe deplin pe teritoriul Statelor Unite, însă investitorii vor fi obligați să împartă profiturile cu ByteDance. Această taxă de intermediere se adaugă altor inițiative neobișnuite ale administrației Trump în sectorul privat, inclusiv participări la companii precum Intel și USA Rare Earth, specializată în extracția mineralelor rare.

Totodată, Donald Trump a lansat și o monedă digitală proprie în timpul mandatului său, oferind investitorilor acces direct garantat la președinte în schimbul unei contribuții de 5 milioane de dolari.