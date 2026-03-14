Piețele bursiere din Europa au înregistrat scăderi la finalul săptămânii, pe fondul incertitudinilor legate de evoluțiile geopolitice și de impactul acestora asupra economiei mondiale.

Indicele paneuropean Stoxx Europe 600 a închis sesiunea cu un declin de 0,5%, majoritatea marilor piețe regionale terminând tranzacțiile în teritoriu negativ.

Printre cele mai importante scăderi s-au numărat:

-CAC 40 (Paris): -0,91%

-DAX (Germania): -0,60%

-FTSE 100 (Londra): -0,43%

-IBEX 35 (Spania): -0,47%

-FTSE MIB (Italia): -0,31%

Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu, temându-se că tensiunile ar putea afecta lanțurile de aprovizionare și ar putea încetini creșterea economică globală.

Piața energiei a rămas în centrul atenției după o săptămână marcată de fluctuații puternice.

Statele Unite au anunțat o derogare temporară de 30 de zile pentru petrolul rusesc care se află deja în tranzit pe mare, într-o încercare de a reduce presiunile asupra pieței și temerile privind o posibilă criză de aprovizionare.

În ciuda acestui anunț și a deciziei Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera 400 de milioane de barili din rezervele strategice, prețurile petrolului au continuat să crească.

Petrolul Brent a avansat cu aproximativ 1%, ajungând la 101,54 dolari pe baril.

West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 1,1%, până la 96,82 dolari pe baril, după ce Departamentul Energiei al SUA a anunțat eliberarea a 172 de milioane de barili din rezerva strategică.

Situația din Orientul Mijlociu continuă să alimenteze instabilitatea piețelor financiare, mai ales după atacurile asupra unor nave comerciale din această săptămână.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că escortarea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, va începe ”cât mai curând posibil din punct de vedere militar”.

La rândul său, secretarul american al energiei, Chris Wright, a spus că aceste operațiuni vor începe ”relativ curând”, însă a precizat că ele nu pot fi implementate imediat.

În același timp, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a afirmat că Iranul va continua blocarea canalului de navigație, care este practic închis de la izbucnirea conflictului, ceea ce a contribuit la creșterea rapidă a prețurilor petrolului.

Tensiunile geopolitice au afectat și piețele asiatice. În sesiunea de vineri, indicii Nikkei 225 din Japonia și Kospi din Coreea de Sud au înregistrat scăderi.

În Statele Unite, principalele burse au avut evoluții negative:

-S&P 500 a scăzut cu 0,3%

-Nasdaq Composite a pierdut 0,6%

-Dow Jones Industrial Average s-a tranzacționat aproape de nivelul de închidere anterior

Per ansamblu, piețele americane au încheiat săptămâna în teritoriu negativ.

În Europa, sectoarele petrol și gaze, asigurări și utilități au înregistrat creșteri, în timp ce companiile industriale și cele miniere au tras în jos indicii bursieri.

Pe piața valutară, lira sterlină s-a depreciat după publicarea unor date preliminare care indică stagnarea economiei britanice în luna ianuarie. Moneda britanică a scăzut cu 0,8%, până la 1,323 dolari, iar euro a pierdut 0,6% în raport cu dolarul, ajungând la 1,144 dolari.

În sectorul bancar, acțiunile Deutsche Bank au coborât cu 0,9%, după ce instituția financiară a anunțat o expunere de aproximativ 30 de miliarde de dolari pe piața creditului privat. Indicele Stoxx Europe 600 Banks a scăzut cu 1,12%.

În contrast, acțiunile companiei BE Semiconductor au urcat cu 6,6%, pe fondul unor informații privind un posibil interes de preluare, însă compania nu a comentat aceste speculații.