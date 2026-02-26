Valoarea de piaţă a ByteDance indică o creştere semnificativă faţă de evaluările anterioare din piaţa privată şi marchează prima vânzare de acţiuni de la aprobarea de către administraţia preşedintelui Donald Trump a tranzacţiei prin care operaţiunile TikTok din Statele Unite urmează să devină majoritar americane.

Evaluarea de 550 de miliarde de dolari reprezintă un avans de 66% faţă de programul de răscumpărare derulat anul trecut, când compania era evaluată la peste 330 de miliarde de dolari, precum şi o creştere de 15% comparativ cu o tranzacţie secundară din noiembrie, care indica o valoare de 480 de miliarde.

General Atlantic, investitor în ByteDance din 2017, perioadă în care compania era evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, a demarat recent procesul de vânzare a unei părţi din participaţie şi speră să finalizeze tranzacţia în luna martie.

Detaliile privind termenii financiari exacţi, dimensiunea pachetului de acţiuni scos la vânzare şi nivelul final al deţinerii nu au fost făcute publice până în prezent.

Tranzacţia scoate în evidenţă ascensiunea constantă a evaluării ByteDance pe piaţa privată, unde nivelurile de preţ pot varia considerabil din cauza transparenţei limitate. Surse apropiate discuţiilor susţin că General Atlantic îşi evaluează intern participaţia la 550 de miliarde de dolari şi urmăreşte obţinerea aceluiaşi nivel într-o tranzacţie secundară.

Vânzarea are loc în contextul apropierii termenelor-limită pentru unele fonduri ale General Atlantic, care trebuie să returneze capital investitorilor după 10–12 ani, durata standard a ciclului fondurilor de private equity.

Directorul general al General Atlantic, Bill Ford, este membru al consiliului de administraţie al ByteDance.

Evoluţia accelerată a ByteDance este susţinută de performanţe financiare solide. Reuters a relatat anterior că veniturile companiei le-au depăşit pe cele ale Meta, iar profitul anual estimat pentru 2025 ar putea ajunge la 48 de miliarde de dolari.

Printre alţi investitori importanţi ai ByteDance se numără KKR, Susquehanna International Group şi Primavera Capital. În paralel, firma HSG strânge un fond de continuare destinat preluării unor participaţii la ByteDance, evaluate între 350 şi 370 de miliarde de dolari.

Portofoliul ByteDance cuprinde platforma de ştiri Toutiao, aplicaţia video Douyin — echivalentul chinez al TikTok — şi chatbotul de inteligenţă artificială Doubao, care în 2025 a devenit lider pe piaţa chineză în segmentul aplicaţiilor de AI pentru consumatori.