TikTok scapă de interdicția de instalare pe dispozitivele guvernamentale din SUA. Departamentul Justiției spune că legea nu se mai aplică

Departamentul Justiției al Statelor Unite a stabilit că legea federală care interzicea instalarea TikTok pe dispozitivele guvernamentale nu se mai aplică versiunii actuale a aplicației disponibile în SUA. Decizia vine la șase luni după reorganizarea operațiunilor americane ale platformei și schimbarea structurii de proprietate.

Opinia juridică a fost emisă în această săptămână de Office of Legal Counsel, structura din cadrul Departamentului Justiției care oferă consultanță juridică executivului american.

Potrivit documentului, legea adoptată de Congres în 2022 viza doar versiunea TikTok care avea structura de proprietate considerată problematică din perspectiva securității naționale.

În opinia de 12 pagini transmisă consilierului adjunct al președintelui, Departamentul Justiției susține că interdicția nu se aplică actualei versiuni a aplicației disponibile în Statele Unite.

Deși interpretarea juridică elimină aplicarea automată a interdicției, fiecare agenție federală își păstrează dreptul de a decide dacă permite sau nu instalarea TikTok pe dispozitivele de serviciu.

Documentul precizează că instituțiile pot interzice în continuare aplicația din motive legate de administrarea forței de muncă, inclusiv pentru creșterea productivității angajaților sau în baza propriilor politici interne.

Decizia apare la șase luni după ce operațiunile TikTok din Statele Unite au fost transferate într-o societate mixtă controlată în principal de investitori americani.

Anterior, proprietatea ByteDance, companie cu sediul la Beijing, alimentase ani la rând preocupările privind securitatea națională și posibilitatea ca datele utilizatorilor americani să ajungă la autoritățile chineze.

În urma tranzacției finalizate în ianuarie 2026, ByteDance a păstrat o participație de 19,9%, sub plafonul de 20% prevăzut de legislația americană.

Printre noii investitori se numără și Oracle, companie care are un rol important în noua structură de securitate a platformei.

Noua entitate, denumită TikTok U.S. Data Security (TikTok USDS), a anunțat că va implementa controale stricte de securitate cibernetică.

Potrivit planului prezentat autorităților americane, algoritmul de recomandare al platformei va fi reantrenat folosind datele utilizatorilor din Statele Unite, iar Oracle va verifica și valida permanent codul sursă al aplicației.

Deși restructurarea a permis evitarea unei interdicții generale asupra TikTok în SUA, acordul nu a eliminat toate controversele.

Mai mulți parlamentari americani au cerut dovezi că noua structură rezolvă riscurile de securitate care au stat la baza legislației adoptate de Congres.

În același timp, doi investitori în companii concurente, Alphabet și Meta, au deschis un proces împotriva guvernului federal, susținând că acordul nu respectă prevederile legii. Autoritățile americane au solicitat respingerea acțiunii, însă dosarul se află în continuare pe rolul instanței.