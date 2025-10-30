Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 30 octombrie 2025, mai multe decrete prin care a aprobat următoarele legi:

Legea care modifică regulile privind armele și munițiile. Printre altele, furtul unui permis de armă trebuie anunțat la poliție în cel mult 48 de ore de la descoperire. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului se raportează tot la poliție, în zona unde locuiește titularul, sau online, prin platforma eARM.

Articolul 9 – Dreptul de a avea și folosi arme

Persoanele care îndeplinesc condițiile din lege pot cumpăra, deține, purta și folosi arme letale sau neletale și muniția lor.

Pentru muniție și piese esențiale se aplică aceleași reguli ca pentru armele de foc la care sunt destinate.

Este interzis să cumperi, să vinzi sau să folosești încărcătoare care:

țin mai mult de 20 de cartușe (pentru arme scurte);

țin mai mult de 10 cartușe (pentru arme lungi).

De la această interdicție sunt exceptate armata, poliția, serviciile de informații, firmele autorizate din industria de apărare, muzeele și colecționarii autorizați.

Muzeele pot avea toate tipurile de arme și încărcătoare, iar colecționarii, poligoanele și cluburile sportive pot deține doar anumite arme, cumpărate de la persoane sau firme autorizate.

Armurierii (cei care vând arme legal) pot comercializa aceste arme și încărcătoare în România.

Articolul 10 – Condiții generale pentru a deține arme

Dreptul de a cumpăra și folosi arme letale începe din momentul în care se eliberează autorizația sau permisul de armă.

La fel și pentru armele neletale care necesită autorizație.

Armele neletale care trebuie doar înregistrate pot fi folosite doar după înregistrarea la poliție.

Minorii sub 18 ani pot folosi arme de tir doar pentru sport, cu acordul părinților și sub supravegherea antrenorilor în cluburi sau federații sportive.

Articolul 11 – Documente necesare

Documentele care dovedesc dreptul de a cumpăra și folosi arme sunt:

autorizația de procurare,

permisul de armă,

atestatul de colecționar,

autorizația temporară de transport și folosire,

certificatul de deținător,

pașaportul european pentru arme.

Acestea sunt eliberate de poliție (Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele județene sau Inspectoratul General al Poliției Române).

Articolul 12 – Obligațiile deținătorului de armă

Persoana care are autorizație sau permis de armă trebuie să anunțe poliția în 10 zile dacă:

s-a schimbat ceva care trebuie modificat în documente;

s-au ocupat toate spațiile din permis (pentru vize sau mențiuni).

Articolul 13 – Cine poate fi autorizat să cumpere arme letale

Cetățenii români cu domiciliul în România pot primi autorizație dacă îndeplinesc condițiile din lege.

Armele de apărare și pază pot fi cumpărate doar de:

demnitari, magistrați, diplomați, militari, polițiști (în activitate sau după pensionare, dacă nu au fost dați afară disciplinar);

persoane care au funcții publice cu autoritate (dar nu paznici privați);

persoane aflate în programe de protecție a martorilor.

Vânătorii pot cumpăra arme lungi, pentru vânătoare sau tir.

Sportivii de tir, antrenorii și instructorii pot cumpăra arme de tir cât timp sunt activi.

Colecționarii pot cumpăra arme de colecție sau comemorative, dar nu din categoriile interzise (cele foarte periculoase sau militare).

Articolul 14 – Condiții pentru obținerea autorizației

Pentru a primi autorizația de a cumpăra o armă letală, trebuie să:

a) ai cel puțin 18 ani;

b) dovedești că ai dreptul legal (e.g., ești vânător, sportiv etc.);

c) nu ai condamnări la pedepse mai mari de un an pentru fapte intenționate;

d) nu ești inculpat în procese penale pentru infracțiuni grave;

e) ai aviz psihologic și medical valabil;

f) nu reprezinți un pericol pentru siguranța publică;

g) ai absolvit un curs de instruire teoretică și practică privind armele (cu excepția militarilor și polițiștilor activi sau retrași onorabil);

h) nu ți-a fost anulat dreptul de a avea arme în ultimii 2 ani;

i) nu ai pierdut sau nu ți s-au furat arme din vina ta în ultimii 5 ani.

Autorizația se solicită la poliția județeană sau la Poliția Capitalei.

Poliția răspunde în maximum 45 de zile (prima dată) sau 30 de zile (dacă ai mai avut).

Dacă ești refuzat, primești un răspuns scris cu explicații și poți contesta decizia în instanță.

Articolul 15 – Câte arme poți cumpăra

Persoanele autorizate pot cumpăra:

maximum 2 arme de apărare și pază;

oricâte arme de vânătoare sau de tir (pentru vânători, sportivi, colecționari).

Poți aduce din străinătate cel mult 2 arme într-o călătorie.

Dacă vrei să transporți mai multe, trebuie să folosești un armurier sau intermediar autorizat.

Articolul 16 – Valabilitatea autorizației

Autorizația este valabilă 90 de zile, dar poate fi prelungită o dată, tot cu 90 de zile, dacă ai motive întemeiate.

Dacă nu ai cumpărat arma în acest timp, poți cere o nouă autorizație, fără să mai refaci unele acte medicale și cursuri.

Articolul 17 – Cum poți cumpăra arme

Cu autorizația de cumpărare, poți lua arma și muniția trecute în document de la un vânzător autorizat din România sau din străinătate.

Poți obține arma prin cumpărare, donație, moștenire, sponsorizare, închiriere sau împrumut (prin contract de comodat).

Persoanele fizice pot închiria sau împrumuta arme doar printr-un armurier.

Dacă vrei să cumperi o armă de la o altă persoană, trebuie să faci totul printr-un armurier.

Detaliile despre cumpărarea armelor online sunt stabilite prin regulamente speciale.

Articolul 18 – Pierderea dreptului de a cumpăra arme

Dacă nu mai îndeplinești condițiile legale (de exemplu, probleme de sănătate, antecedente, etc.), poliția îți retrage autorizația.

Articolul 19 – Cum se obține autorizația

Procedura exactă prin care se acordă autorizația de cumpărare este stabilită prin regulamentele de aplicare ale legii.

Articolul 20 – Cazuri speciale

Polițiștii, jandarmii sau alți angajați din structurile de apărare pot primi arme și de la instituțiile unde lucrează sau ca dar/recompensă.

Martorii protejați pot cumpăra arme doar prin Oficiul Național pentru Protecția Martorilor.

Articolul 21 – Vânzarea armelor

Armele letale pot fi vândute doar prin armurieri sau intermediari autorizați.

Articolul 22 – Înregistrarea armei

După ce ai cumpărat o armă letală, trebuie să mergi în maximum 3 zile lucrătoare la poliție pentru permisul de armă sau pentru înscrierea armei în permisul tău.

Dacă arma a fost cumpărată din străinătate, termenul este de 15 zile lucrătoare.

Trebuie să duci arma la poliție, împreună cu 5 cartușe, pentru testare și înregistrare balistică.

Articolul 23 – Dreptul de deținere, port și folosire

Poliția îți acordă dreptul fie de a deține arma (să o ții acasă), fie de a o purta și folosi (să o porți asupra ta).

Dreptul de deținere se aplică la armele de vânătoare, tir, colecție sau autoapărare.

Dreptul de port și folosire se aplică armelor de apărare și pază, de vânătoare și de tir. Poți folosi arma doar în scopul autorizat sau în legitimă apărare.

Articolul 24 – Câte arme poți avea

Poți deține oricâte arme de vânătoare, tir sau colecție.

Poți purta și folosi:

maximum 2 arme de apărare și pază;

un număr nelimitat de arme de vânătoare sau de tir.

Articolul 25 – Permisul de armă

Este valabil 5 ani.

Trebuie să mergi la poliție pentru reînnoire înainte să expire, cu toate armele și documentele cerute.

Valabilitatea se prelungește cu alți 5 ani dacă îndeplinești condițiile legale și ai făcut cel puțin o tragere anuală în poligon (nu se aplică vânătorilor).

După expirare, nu ai voie să folosești sau să porți arma.

Totuși, ai 30 de zile după expirare ca să duci arma la un armurier pentru depozitare sau vânzare.

Articolul 26 – Cum se păstrează armele

Armele trebuie păstrate în siguranță, astfel încât să nu aibă acces alte persoane.

Poți scoate arma din locul de păstrare doar cu aprobare de la poliție (de exemplu, ca să o duci la un armurier sau dacă te muți).

În autorizație se trece perioada, traseul și motivul transportului.

Articolul 27 – Folosirea armelor deținute

Poți cere autorizație de la poliție să folosești arma ta în poligon (dacă e de tir, vânătoare sau colecție).

Colecționarii pot fi autorizați să le folosească la evenimente culturale sau istorice.

Poți folosi arma acasă doar pentru legitimă apărare.

Nu ai voie să împrumuți armele altor persoane (decât în poligon).

Articolul 28 – Când se anulează sau suspendă dreptul de deținere

Se anulează dacă:

nu mai îndeplinești condițiile legale;

nu reînnoiești permisul la timp;

ai decedat;

ai comis contravenții grave;

ai pierdut arma din neglijență;

s-a dovedit că ai depus acte false.

Se suspendă dacă:

nu mai îndeplinești temporar o condiție legală;

e nevoie de o evaluare medicală/psihologică;

ai făcut o contravenție mai ușoară.

Articolele 29–30 – Ce se întâmplă când ți se suspendă sau anulează permisul

Poliția constată și te anunță în scris.

Ai 30 de zile să duci armele la un armurier autorizat pentru depozitare sau vânzare.

Chiar dacă contești decizia în instanță, trebuie să le depui.

Articolul 31 – Cum se păstrează și se poartă armele letale

Trebuie păstrate în siguranță, să nu aibă acces alte persoane.

Armele de apărare pot fi purtate asupra ta doar dacă:

sunt asigurate și neîncărcate;

nu sunt defecte;

sunt ținute în toc, ascunse;

nu le dai altora;

nu ești sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor puternice.

Articolul 32 – Când poți folosi arma

Doar în poligon sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

Articolul 33 – Ce trebuie să faci dacă ai folosit arma

Acordă imediat primul ajutor celor răniți.

Anunță imediat poliția, chiar dacă nu sunt victime.

Poliția cercetează locul și reține arma până la finalizarea anchetei.

Articolul 34 – Martorii protejați

Martorii din programe de protecție pot purta și folosi arme doar conform regulilor din protocolul de protecție.

Articolul 35 – Armele de vânătoare

Poți avea și folosi arme de vânătoare doar dacă ai permis de vânător.

Armele se păstrează acasă în siguranță, iar în timpul vânătorii — la gestionarul fondului, armurier sau locul de cazare, conform regulilor.

Articolul 36 – Transportul armelor de vânătoare

Când le duci la vânătoare:

arma trebuie să fie în toc, asigurată și neîncărcată;

trebuie respectate condițiile de siguranță.

În timpul vânătorii:

poate fi încărcată, dar asigurată;

să fie purtată doar de posesorul legal.

Articolul 37 – Folosirea armelor de vânătoare

Poți trage doar:

la vânătoare autorizată;

în poligon;

dacă ești angajat la fondul de vânătoare.

În cazuri speciale, se poate folosi arma împotriva urșilor care pun în pericol oameni sau bunuri.

Poate fi folosită și pentru legitimă apărare sau stare de necesitate.

Nu ai voie să modifici încărcătorul ca să țină mai mult de 3 cartușe.

Articolul 38 – Împrumutarea armelor de vânătoare

Poți împrumuta arma doar unei persoane autorizate, pentru vânătoare.

Nu ai voie să o lași gaj sau garanție.

Articolele 39–40 – Armele de tir

Doar sportivii de tir, antrenorii și instructorii autorizați pot primi dreptul de port și folosire.

Pot folosi doar armele din categoria pentru care sunt calificați.

Armele de tir se transportă în husă, neîncărcate, și se pot folosi doar în poligoane autorizate.

Articolul 128 – Răspunderea pentru încălcarea legii

Cine nu respectă regulile din această lege poate fi tras la răspundere penală, civilă, contravențională (adică amendat) sau administrativă, în funcție de gravitatea faptei.

Articolul 129 – Ce fapte sunt considerate contravenții

Sunt contravenții (adică abateri care se pedepsesc cu amendă) următoarele:

dacă nu prezinți arma, componentele sau muniția la control, când ți se cere de poliție;

dacă nu anunți în termen pierderea, furtul sau dispariția unei arme letale;

dacă lași o armă letală în grija unei persoane care nu are dreptul să o folosească;

dacă dai altcuiva actele legate de arme, deși legea interzice asta;

dacă nu respecți alte obligații privind armele și documentele lor;

dacă nu declari anumite informații la timp;

dacă nu respecți interdicțiile impuse de lege;

dacă nu păstrezi, transporți sau folosești armele așa cum prevede legea;

dacă nu mergi la poliție pentru permisul de armă în termenul legal;

dacă nu respecți condițiile pentru păstrarea sau folosirea armelor;

dacă nu păstrezi arma în loc sigur;

dacă nu respecți regulile de transport sau folosire la vânătoare ori tir;

dacă lași arma în gaj sau garanție;

dacă nu declari pierderea, furtul sau distrugerea permisului de armă ori a pașaportului european pentru arme;

dacă vinzi, cumperi sau transporți arme neletale fără respectarea legii;

dacă pierzi o armă sau muniția aferentă;

și alte fapte similare care încalcă articolele din lege legate de deținerea, păstrarea, transportul și evidența armelor.

Articolul 130 – Amenzi și alte sancțiuni

Contravențiile de mai sus se pedepsesc astfel:

Amenzi între 100 și 500 lei – pentru abateri mai mici, ca neanunțarea la timp a pierderii sau furtului armei.

Amenzi între 501 și 1.000 lei – pentru nerespectarea unor termene sau obligații administrative.

Amenzi între 1.001 și 2.000 lei – pentru încălcări mai serioase, cum ar fi nedeclararea informațiilor sau nerespectarea unor interdicții.

Amenzi între 2.001 și 5.000 lei – pentru nerespectarea condițiilor de păstrare, transport sau pentru anumite fapte legate de activitatea de vânătoare sau tir.

Amenzi între 5.001 și 10.000 lei – pentru fapte mai grave, cum ar fi lăsarea armei altcuiva sau pierderea armelor ori muniției.

Amenzi între 10.001 și 15.000 lei – pentru nerespectarea condițiilor stricte de păstrare sau evidență.

Amenzi între 15.001 și 30.000 lei – pentru abateri grave legate de activitățile cu arme, evidența lor sau folosirea necorespunzătoare.

Amenzi între 30.001 și 50.000 lei – pentru cele mai grave abateri.

Pe lângă amendă, se pot aplica și sancțiuni suplimentare, cum ar fi:

suspendarea dreptului de a deține sau folosi arme pentru 6 luni;

anularea definitivă a dreptului de deținere sau port de armă;

confiscarea armei sau muniției;

retragerea autorizației pentru activitățile legate de arme.

Articolul 131 – Cine dă amenzile

Amenzile și sancțiunile sunt date de polițiști desemnați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.