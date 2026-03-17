Președintele Nicușor Dan a promulgat marți, 17 martie, o lege care modifică regulile de supraveghere a societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), aliniind România la noile cerințe europene privind riscurile legate de contrapărțile centrale, instituțiile prin care se compensează și se decontează tranzacțiile cu instrumente financiare derivate. Această lege aduce modificări Legii nr. 236/2022 și introduce în mod explicit în legislația românească noțiunile de „contraparte centrală (CPC)” și „contraparte centrală calificată (CPCC)”, așa cum sunt definite în regulamentele europene.

Aceste instituții specializate intervin între cumpărător și vânzător în tranzacțiile de pe piețele financiare și garantează finalizarea acestora, iar statul recunoaște și reglementează oficial rolul lor, supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Principalul obiectiv al legii este reducerea riscului ca firmele de investiții românești să depindă excesiv de una sau câteva contrapărți centrale, în special dacă acestea sunt situate în afara Uniunii Europene. În expunerea de motive se menționează că Directiva (UE) 2024/2994 a fost adoptată pentru a limita posibilele consecințe asupra stabilității financiare generate de dependența excesivă a sistemului financiar al Uniunii Europene de contrapărți centrale de importanță sistemică din țări terțe” și pentru a preveni „posibile riscuri de contagiune în tot sistemul financiar al Uniunii Europene.

Pentru societățile de servicii de investiții financiare, legea impune noi obligații în domeniul managementului riscului. Acestea trebuie să implementeze procese eficiente de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscului de concentrare, adică să cunoască exact expunerea lor față de fiecare contraparte centrală și impactul pe care o problemă la aceste instituții l-ar putea avea asupra fondurilor proprii.

Conducerea firmelor este responsabilă de elaborarea unor planuri specifice și obiective cuantificabile pentru monitorizarea și reducerea riscului de concentrare, în special în cazul contrapărților centrale care oferă servicii de importanță sistemică semnificativă pentru Uniunea Europeană sau pentru unul sau mai multe state membre.

În paralel, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) primește atribuții întărite. Aceasta va evalua și monitoriza evoluțiile practicilor societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) în ceea ce privește gestionarea riscului de concentrare și va verifica modul în care acestea își adaptează modelele de afaceri la noile cerințe europene.

În cazul în care ASF constată că o societate este excesiv expusă la o anumită contraparte centrală și există un risc semnificativ de concentrare, autoritatea va avea posibilitatea de a impune S.S.I.F. să reducă expunerile față de acea contraparte sau să realinieze expunerile din conturile lor de compensare, conform art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Această măsură oferă un instrument concret de prevenire a riscurilor care ar putea afecta stabilitatea sistemului financiar.

Legea clarifică totodată faptul că România transpune prin acest act, pe lângă Directiva (UE) 2019/2034 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții, și art. 3 din Directiva (UE) 2024/2994, care modifică regulile europene referitoare la riscul de concentrare și la riscul de contraparte pentru derivatele compensate central. Noul cadru legislativ va intra în vigoare la 25 iunie 2026, dată până la care statele membre trebuie să fi transpus directiva la nivel național.