Ziua de marți a adus o nouă scumpire pentru șoferi, după ce prețurile la carburanți au fost majorate din nou în stațiile de alimentare din România. Benzina standard se apropie de pragul de 9 lei pe litru, în timp ce motorina a depășit deja acest nivel.

La o benzinărie Petrom de pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei, monitorizată de economica.net, un litru de motorină standard a ajuns la 9,10 lei, iar benzina standard costă 8,59 lei.

Potrivit datelor citate, prețul benzinei a crescut marți dimineață cu 10 bani pe litru, în timp ce motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru.

Aceasta este a noua scumpire înregistrată în această lună pe piața carburanților din România. Ultima majorare a avut loc în urmă cu doar trei zile, atunci când prețul benzinei a crescut cu 9 bani pe litru.

În total, de la începutul lunii, benzina s-a scumpit cu 54 de bani pe litru, iar motorina cu 86 de bani pe litru.

Creșterile de preț sunt puse pe seama evoluțiilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului și, implicit, costurile carburanților.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că autoritățile analizează mai multe variante de intervenție pentru stabilizarea prețurilor la carburanți. El a explicat că aceste analize au fost realizate la nivelul Ministerului Finanțelor și urmează să fie discutate în Guvern, unde va fi luată o decizie.

Nazare a transmis însă că este rezervat în ceea ce privește reducerea accizei ca soluție pentru ieftinirea carburanților. El a arătat că o astfel de măsură nu poate fi susținută în acest moment din punct de vedere bugetar.

Ministrul a mai spus că o scădere a accizei nu garantează automat reducerea prețurilor la pompă și că este necesar un control mai atent al operatorilor economici care dețin stocuri de combustibil achiziționate anterior, la prețuri mai mici.