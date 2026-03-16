Comisia Europeană a adoptat luni, 16 martie, Orientările privind ajutoarele de stat pentru transportul terestru și multimodal (TTM) și Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul transporturilor (TBER), instrumente menite să sprijine moduri de transport mai sustenabile pentru pasageri și mărfuri.

Noile norme actualizează cadrul Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectorul transporturilor și înlocuiesc liniile directoare din 2008 referitoare la ajutoarele acordate întreprinderilor feroviare, oferind un cadru coerent pentru o gamă largă de măsuri de sprijin, menținând totodată garanții împotriva denaturării concurenței.

Orientările TTM stabilesc condițiile în care ajutoarele de stat, care trebuie notificate Comisiei înainte de a fi acordate, pot fi declarate compatibile cu piața internă.

Aceste norme abordează transportul terestru sustenabil, clarifică opțiunile pentru ajutoarele de exploatare și de investiții și introduc măsuri flexibile pentru a sprijini noi operatori să intre și să se extindă pe piețele de transport sustenabil.

Prin intermediul TBER, anumite categorii de ajutoare în sectorul feroviar, pe căile navigabile interioare și în transportul multimodal sustenabil sunt exceptate de la notificarea și aprobarea prealabilă a Comisiei, ceea ce simplifică semnificativ procedurile și permite statelor membre să acorde rapid sprijin atunci când condițiile sunt respectate.

Instrumentele adoptate vor intra în vigoare la 30 martie 2026, TBER urmând să fie valabil până la 31 decembrie 2034, în timp ce Orientările TTM nu au o dată-limită.

Vicepreședintele executiv pentru o tranziție curată, justă și competitivă, Teresa Ribera, a explicat că prin aceste măsuri statele membre primesc un cadru modern și coerent pentru ajutoarele de stat, care sprijină transportul terestru sustenabil și interoperabil, protejând în același timp concurența loială.

Ribera a subliniat că noile norme simplifică procedurile administrative și facilitează sprijinul public pentru soluții de transport ecologice, contribuind la un sistem de transport terestru european mai eficient, mai accesibil și mai prietenos cu mediul.