Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit sâmbătă despre măsurile propuse în contextul crizei carburanților apărute pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Oficialul a făcut referire la prețurile menționate într-un document care ar urma să stabilească un mecanism de plafonare, precizând că valorile de 8,41 lei pe litru pentru benzină și 8,86 lei pentru motorină reprezintă doar exemple orientative.

El a subliniat că prețul final ar urma să fie stabilit în funcție de momentul adoptării deciziei, explicând pentru Realitatea Plus că a folosit drept referință prețul mediu din 12 martie, atunci când documentul a fost elaborat.

Ministrul a precizat că respectivele valori au fost introduse doar pentru a ilustra mecanismul propus și nu reprezintă niveluri definitive.

„Eu am luat ca referință prețul mediu din 12 martie, când am elaborat documentul. Este evident că prețul va fi din ziua când această decizie va fi adoptată, eu am pus aceste valori ca exemplu”, a spus Bogdan Ivan pentru postul de televiziune.

În același context, Bogdan Ivan a abordat și propunerea privind reducerea accizelor doar pentru anumite sectoare, arătând că există două direcții de analiză.

Pe de o parte, reducerea prețului combustibililor ar avea impact asupra tuturor celor care alimentează, însă, pe de altă parte, scumpirea transporturilor ar conduce automat la majorarea prețurilor bunurilor și serviciilor din piață.

Ministrul a explicat că au fost luate în calcul mai multe opțiuni, elaborate împreună cu specialiști din domeniul energiei, menționând că deciziile finale privind implementarea țin de experții fiscali.

„Sunt două direcții — reducerea prețului îi afectează pe toți cei care alimentează, dar prin scumpirea transporturilor cresc automat toate prețurile și serviciile din piață. (…) Am pus mai multe opțiuni pe care le-am gândit cu specialiștii din domeniul energiei, este evident că deciziile legate de implementare țin de specialiști fiscali”, a afirmat Bogdan Ivan.

În ceea ce privește rezerva strategică a României, ministrul a arătat că aceasta se ridică la 2,2 milioane de tone echivalent petrol, dintre care 56% sunt depozitate pe teritoriul național, iar 44% în afara țării, în depozite care pot fi accesate rapid.

„(Legislația impune) să ai depozite în mai multe state, pentru că nu poți pune toate ouăle în același coș în situație de conflict sau avarie”, afirmă Bogdan Ivan.

El a explicat și cu o zi în urmă, la Antena 3, că într-un scenariu de criză majoră, în care prețurile combustibililor ar crește brusc, companiile care dețin stocuri strategice ar fi obligate să pună la dispoziția pieței interne cantitățile necesare, conform deciziei adoptate de Guvern.

Ministrul a precizat că această prevedere urmărește să asigure aprovizionarea imediată și să limiteze efectele unei eventuale penurii sau ale fluctuațiilor puternice de preț.

Totodată, el a menționat că informațiile legate de locațiile exacte și cantitățile stocate sunt clasificate și nu pot fi făcute publice, însă a dat asigurări că firmele sunt obligate să respecte legislația în vigoare, iar autoritățile vor verifica direct modul în care acestea își îndeplinesc obligațiile.

„Sunt informații clasificate pe care nu le pot face publice despre locații și cantitățile din aceste locații. Ceea ce vă pot spune e că aceste companii sunt obligate să respecte legea în momentul de față iar suplimentar o să verific în mod direct și explicit”, a spus demnitarul.

Bogdan Ivan a subliniat că responsabilitatea transportului combustibililor revine companiilor care dețin stocurile, explicând că situația este reglementată prin lege și că există disponibilități de peste două milioane de tone de combustibili.

Potrivit acestuia, stocurile aflate în afara țării pot fi disponibilizate rapid și transportate în România, în funcție de necesitățile pieței interne.