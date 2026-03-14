Prețurile carburanților continuă să reprezinte un subiect sensibil pentru șoferii din România. Costul benzinei și motorinei rămâne ridicat, iar în unele benzinării motorina a trecut pragul de 9 lei pe litru, generând îngrijorare pentru cei care alimentează frecvent.

În Capitală, valorile medii ale carburantului sunt:

Benzină standard 95: 8,28 – 8,51 lei/l

Motorină standard: 8,75 – 8,99 lei/l, cu unele stații premium peste 9 lei/l

GPL: 3,85 – 4,00 lei/l

Motorina este combustibilul care a înregistrat cele mai mari creșteri în ultimele săptămâni, în timp ce GPL-ul rămâne cea mai accesibilă opțiune pentru șoferi.

Prețurile carburanților nu diferă semnificativ între orașele mari, însă mici variații există:

Cluj-Napoca: Benzină 8,29 – 8,46 lei/l, Motorină 8,75 – 8,94 lei/l

Timișoara: Benzină 8,30 – 8,50 lei/l, Motorină 8,76 – 8,99 lei/l

Iași: Benzină 8,28 – 8,46 lei/l, Motorină 8,70 – 8,90 lei/l

În general, diferențele între stații sunt de 10–20 de bani pe litru, dar acestea nu schimbă semnificativ costul mediu pentru un plin.

Prețul unui plin depinde de capacitatea rezervorului și tipul de combustibil.

Tip mașină Rezervor Benzină (lei) Motorină (lei) GPL (lei) Mică 40 L 330 – 340 350 – 360 150 – 160 Medie 50 L 415 – 425 440 – 450 190 – 200 SUV 60 L >500 >530 230 – 240

Pentru șoferii care conduc SUV-uri sau mașini cu rezervoare mari, costul unui plin poate depăși 500 de lei, mai ales în cazul motorinei.

Analiza pieței în martie 2026 arată o creștere constantă a prețurilor la carburanți. Motorina se scumpește cel mai rapid, iar benzina urmează trendul ascendent. GPL-ul rămâne cea mai ieftină alternativă, cu un preț mediu de aproximativ 3,9 lei/l la nivel național.

Diferențele între orașe sunt minime, variind doar câțiva bani pe litru, dar pentru șoferii care fac naveta zilnic, impactul financiar devine semnificativ.

Creșterea prețurilor la pompă în Europa are mai mulți factori principali:

Conflictul din Iran : Închiderea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează 20% din petrolul și GNL-ul global, a generat un șoc imediat pe piețele de energie.

Cotația petrolului Brent : Prețul barilului a depășit 100 USD la începutul lunii martie, cu o creștere zilnică de aproximativ 29%, una dintre cele mai mari din istorie.

Reducerea producției de GNL în Qatar: Atacurile cu drone asupra complexului Ras Laffan au diminuat livrările de gaze, amplificând presiunea asupra piețelor europene.

Creșterile nu sunt uniforme, depinzând de dependența energetică a fiecărei țări: