Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea avea un impact direct asupra economiei României, avertizează Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Creșterea prețului petrolului și a gazelor naturale se resimte deja în buzunarul românilor și ar putea accelera inflația, iar dacă conflictul se prelungește, România ar putea intra chiar într-o recesiune în următorii ani.

Dăianu explică faptul că majorarea prețului la țiței se reflectă rapid în costul produselor de consum zilnic.

Practic, scumpirea carburanților se traduce în creșteri ale prețurilor la alimente, transport și utilități, afectând puterea de cumpărare a populației. În ciuda acestui șoc, Dăianu se arată moderat optimist, afirmând că procesul de dezinflație ar putea continua în 2026.

„S-ar putea să avem o inflație puțin mai mare în aceste prime luni din cauza acestui război. Prețurile mari la benzină, la motorină au consecințe asupra prețurilor produselor de bază de larg consum pentru populație. Însă, în opinia mea, dezinflația va continua în acest an. Vă dau un reper. Să spunem, de pildă – ceea ce a fost menționat și de reprezentanții Băncii Naționale a României şi ce spun și alți reprezentanți ai băncilor centrale din Europa – o creștere cu 10% a prețului la țiței poate să ducă la o creștere a inflației cu între 0,3 – 0,4%”, a afirmat acesta.

Economia României este deja fragilă, cu o creștere prognozată de aproximativ 1% pentru anul viitor. Daniel Dăianu avertizează că prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu și menținerea prețurilor ridicate la energie pot transforma această creștere timidă într-o recesiune.

Această situație ar putea afecta în special sectoarele energetice și de transport, unde costurile cu carburantul reprezintă o parte semnificativă din cheltuieli.

„Va putea fi lovită şi creşterea economică de la noi care şi aşa este prognozată a fi joasă. Deci este o creștere fragilă, în jur de 1%. Dacă va persista acest război și vor persista prețurile înalte la țiței şi la gaz s-ar putea să avem o recesiune în 2026. Și atunci trebuie să fim pregătiți și pentru ceea ce este mai rău. Eu nu cred într-o recesiune adâncă, cred că dacă va fi o recesiune, aceasta va fi la limita suportabilului, dar cu efecte, cu daune. Vor fi daune evidente, adică companii care nu mai pot să vândă cât vindeau. (..) Asta ne mai lipsea! Adică nu aveam nevoie de un asemenea șoc. Dar s-a întâmplat și nu este controlabil de către România”.

O întrebare frecventă este dacă statul român poate reduce taxele la carburanți pentru a proteja consumatorii. Daniel Dăianu atrage atenția că spațiul fiscal este limitat.

„Statul dacă va interveni, pentru că s-ar putea să fie nevoie, nu o va putea face pe scară largă. Nu avem spațiu fiscal, noi trebuie să reducem deficitul, nu ne permitem să creștem acest deficit. Au existat propuneri. De pildă, ce câștigă statul din creșterea prețurilor la motorină și la benzină să fie dat înapoi transportatorilor și agricultorilor care au nevoie”.

Astfel, majoritatea românilor vor simți efectele directe ale creșterii prețului petrolului, chiar dacă autoritățile încearcă să limiteze impactul asupra economiei.