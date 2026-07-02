Prețuri carburanți joi, 2 iulie. Cât costă cea mai ieftină benzină din România. Lista celor mai mici tarife pentru șoferi

Platforma Peco Online a publicat datele actualizate privind prețurile carburanților înregistrate joi, 2 iulie 2026, inclusiv informații despre cele mai mici prețuri la benzină și motorină din România, precum și nivelurile minime ale prețurilor din principalele orașe ale țării.

Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România poate fi găsită în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. Este vorba despre o stație RST, situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11, unde un litru de benzină costă 8,39 lei.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară a fost înregistrat în localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița. Stația Dacma, situată pe Strada Principală (DN7), nr. 172, comercializează motorina la prețul de 8,98 lei pe litru.

Platforma a publicat și cele mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL în primele cinci orașe din România după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț al benzinei este de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată cu 9,24 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,52 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 8,59 lei pe litru, motorina costă 9,49 lei pe litru, iar GPL-ul este comercializat la 4,49 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț al benzinei este de 8,62 lei pe litru, motorina ajunge la 9,54 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,56 lei pe litru.

La Iași, benzina poate fi achiziționată la prețul minim de 8,62 lei pe litru, în timp ce motorina este comercializată cu 9,54 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,56 lei pe litru.

În Constanța, cel mai mic preț al benzinei este de 8,62 lei pe litru, motorina costă 9,54 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat la prețul de 4,54 lei pe litru.

Indicator 1 iulie 2 iulie Diferență Cea mai ieftină benzină din țară 8,39 lei/l 8,39 lei/l Fără modificări Cea mai ieftină motorină din țară 8,65 lei/l 8,98 lei/l +0,33 lei/l

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, regiunea în care aceasta este situată și momentul actualizării datelor. Din acest motiv, șoferilor le este recomandat să verifice prețurile înainte de a alimenta, în special în perioadele în care tarifele la carburanți înregistrează fluctuații frecvente.