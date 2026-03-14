Cartea de identitate a vehiculului (CIV) este unul dintre cele mai importante documente ale unei mașini. Documentul este emis de Registrul Auto Român (RAR) și este solicitat de autoritățile de înmatriculare pentru aproape orice operațiune administrativă legată de un autovehicul, inclusiv în cazul radierii din circulație.

În mod obișnuit, dacă acest document este pierdut, deteriorat sau nu mai poate fi folosit, proprietarul trebuie să solicite eliberarea unui duplicat. Pentru obținerea duplicatului este necesar însă ca vehiculul să fie identificat de reprezentanții Registrului Auto Român, procedură care presupune prezentarea mașinii la verificare.

Dificultățile apar în situațiile în care vehiculul nu mai poate fi prezentat pentru identificare, iar proprietarul nu mai are posibilitatea de a obține un duplicat al cărții de identitate.

Există anumite cazuri speciale în care un vehicul nu mai poate fi identificat fizic, iar proprietarul nu mai deține cartea de identitate. În astfel de situații, procedura standard de eliberare a duplicatului nu mai poate fi aplicată.

Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când autovehiculul:

a fost exportat în alt stat;

a fost dezmembrat într-un centru autorizat;

a fost distrus în urma unui incendiu sau a unui accident grav;

a fost furat;

a fost confiscat sau reținut de autorități.

Pentru astfel de cazuri, legislația permite o procedură specială. Cartea de identitate a vehiculului poate fi anulată în baza de date a Registrului Auto Român, iar această anulare face posibilă radierea mașinii chiar dacă documentul original nu mai există.

Pentru a putea beneficia de această procedură, proprietarul trebuie să demonstreze prin documente oficiale ce s-a întâmplat cu vehiculul.

Printre actele care pot fi prezentate se numără:

documente emise de instituții ale statului care confirmă furtul, distrugerea, confiscarea sau alte situații similare;

certificatul de înmatriculare sau o copie a acestuia care arată că vehiculul a fost înmatriculat într-un alt stat;

certificatul de dezmembrare emis de un centru autorizat din România;

documente oficiale care atestă distrugerea vehiculului în altă țară.

Aceste documente sunt necesare pentru a demonstra că vehiculul nu mai poate fi identificat fizic și că radierea din circulație este justificată.

Pentru inițierea procedurii, proprietarul vehiculului sau o persoană împuternicită trebuie să se prezinte la una dintre reprezentanțele Registrului Auto Român. Acolo va depune documentele justificative care explică situația actuală a autovehiculului.

Dosarul este analizat de specialiștii RAR, iar dacă informațiile sunt confirmate, cartea de identitate a vehiculului poate fi anulată din baza de date a instituției. Această anulare permite ulterior autorității de înmatriculare să radieze vehiculul din circulație.

Autoritățile subliniază că această procedură este considerată o soluție de ultimă instanță. Ea este utilizată doar în situațiile în care vehiculul nu mai poate fi identificat fizic și nu există posibilitatea verificării acestuia.

În toate celelalte cazuri, atunci când mașina există și poate fi prezentată la verificare, proprietarul este obligat să solicite mai întâi un duplicat al cărții de identitate a vehiculului, în baza procedurilor standard aplicate de Registrul Auto Român.