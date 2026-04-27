Reguli noi pentru șoferi din 1 iulie 2026. UE schimbă regulile pentru șoferi de la 1 Iulie 2026. Uniunea Europeană pregătește una dintre cele mai importante actualizări legislative din ultimii ani în domeniul transportului rutier. Începând cu 1 iulie 2026, intră în vigoare un pachet de măsuri care afectează direct șoferii de autoturisme, transportatorii și companiile care operează vehicule comerciale.

Schimbările vizează în special siguranța rutieră, monitorizarea condusului și reglementarea transportului internațional.

Toate autoturismele nou omologate după data de 1 iulie 2026 vor trebui să respecte standarde tehnice mai stricte.

Unul dintre cele mai importante elemente este introducerea Event Data Recorder, un sistem de tip „cutie neagră”.

Acesta va înregistra informații esențiale precum:

viteza de deplasare

utilizarea frânei

folosirea centurii de siguranță

date relevante în cazul unui accident

Scopul principal este creșterea transparenței în investigarea accidentelor și îmbunătățirea siguranței rutiere.

Noile reguli prevăd și un sistem de avertizare mai eficient pentru traficul din spate.

La frânări bruște (peste 50 km/h):

luminile de frână pot deveni intermitente

după oprire, se activează automat avariile

Această măsură reduce riscul de coliziuni în lanț.

Un alt sistem obligatoriu este Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). Funcționează printr-o cameră orientată către șofer și detectează:

lipsa atenției la drum

privirea prelungită în afara carosabilului

utilizarea excesivă a ecranelor din bord

Sistemul emite avertizări sonore sau vizuale atunci când detectează comportamente riscante.

Deși nu va fi obligatoriu pentru toți șoferii, toate mașinile noi vor trebui să fie pregătite pentru instalarea unui dispozitiv alcolock.

Acesta poate bloca pornirea motorului dacă este detectat alcool în aerul expirat, însă montarea lui va depinde de legislația națională sau de situații specifice.

Reforma UE nu vizează doar autoturismele, ci și sectorul transportului comercial.

Domeniu Reglementare Detalii Vehicule vizate (transport internațional) Tahograf inteligent SMT2 obligatoriu Vehiculele comerciale care efectuează transport internațional trebuie echipate cu tahograf inteligent de generația a II-a (SMT2). Extinderea obligației Din 1 iulie 2026 Obligația se extinde și la vehiculele comerciale cu masa de peste 2,5 tone. Scop principal Monitorizare activitate șofer Control mai strict asupra timpilor de condus și respectării regulilor sociale în transport. Date înregistrate Timpi de conducere Evidențiază durata efectivă a condusului pentru fiecare șofer. Date înregistrate Perioade de odihnă Monitorizează respectarea pauzelor obligatorii și a timpilor de repaus. Date înregistrate Respectarea legislației sociale Verifică respectarea normelor UE privind programul de lucru și siguranța rutieră.

Cabotajul (transport intern realizat într-un alt stat UE) este mai strict reglementat:

maximum 3 transporturi interne

în 7 zile după o cursă internațională

urmate de o pauză obligatorie de 4 zile

Regulile se extind acum și asupra vehiculelor ușoare (dube), nu doar camioanelor.

O altă măsură importantă obligă vehiculele comerciale să revină în țara de origine cel puțin o dată la 8 săptămâni. Scopul este combaterea firmelor de tip „cutie poștală”, care operează exclusiv în alte state decât cel de înmatriculare.

Șoferii care lucrează în alte state UE vor beneficia de protecții mai clare:

salariu minim conform țării de muncă

respectarea contractelor colective locale

documente standardizate de detașare

Această măsură urmărește reducerea diferențelor de cost între transportatori din state diferite.