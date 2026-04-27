UE schimbă regulile pentru șoferi de la 1 Iulie 2026
Reguli noi pentru șoferi din 1 iulie 2026. UE schimbă regulile pentru șoferi de la 1 Iulie 2026. Uniunea Europeană pregătește una dintre cele mai importante actualizări legislative din ultimii ani în domeniul transportului rutier. Începând cu 1 iulie 2026, intră în vigoare un pachet de măsuri care afectează direct șoferii de autoturisme, transportatorii și companiile care operează vehicule comerciale.
Schimbările vizează în special siguranța rutieră, monitorizarea condusului și reglementarea transportului internațional.
Toate autoturismele nou omologate după data de 1 iulie 2026 vor trebui să respecte standarde tehnice mai stricte.
Unul dintre cele mai importante elemente este introducerea Event Data Recorder, un sistem de tip „cutie neagră”.
Acesta va înregistra informații esențiale precum:
- viteza de deplasare
- utilizarea frânei
- folosirea centurii de siguranță
- date relevante în cazul unui accident
Scopul principal este creșterea transparenței în investigarea accidentelor și îmbunătățirea siguranței rutiere.
Semnalizare automată la frânare puternică
Noile reguli prevăd și un sistem de avertizare mai eficient pentru traficul din spate.
La frânări bruște (peste 50 km/h):
- luminile de frână pot deveni intermitente
- după oprire, se activează automat avariile
Această măsură reduce riscul de coliziuni în lanț.
Monitorizarea atenției șoferului
Un alt sistem obligatoriu este Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). Funcționează printr-o cameră orientată către șofer și detectează:
- lipsa atenției la drum
- privirea prelungită în afara carosabilului
- utilizarea excesivă a ecranelor din bord
Sistemul emite avertizări sonore sau vizuale atunci când detectează comportamente riscante.
Deși nu va fi obligatoriu pentru toți șoferii, toate mașinile noi vor trebui să fie pregătite pentru instalarea unui dispozitiv alcolock.
Acesta poate bloca pornirea motorului dacă este detectat alcool în aerul expirat, însă montarea lui va depinde de legislația națională sau de situații specifice.
Schimbări majore pentru transportatori și dube
Reforma UE nu vizează doar autoturismele, ci și sectorul transportului comercial.
|Domeniu
|Reglementare
|Detalii
|Vehicule vizate (transport internațional)
|Tahograf inteligent SMT2 obligatoriu
|Vehiculele comerciale care efectuează transport internațional trebuie echipate cu tahograf inteligent de generația a II-a (SMT2).
|Extinderea obligației
|Din 1 iulie 2026
|Obligația se extinde și la vehiculele comerciale cu masa de peste 2,5 tone.
|Scop principal
|Monitorizare activitate șofer
|Control mai strict asupra timpilor de condus și respectării regulilor sociale în transport.
|Date înregistrate
|Timpi de conducere
|Evidențiază durata efectivă a condusului pentru fiecare șofer.
|Date înregistrate
|Perioade de odihnă
|Monitorizează respectarea pauzelor obligatorii și a timpilor de repaus.
|Date înregistrate
|Respectarea legislației sociale
|Verifică respectarea normelor UE privind programul de lucru și siguranța rutieră.
Cabotajul (transport intern realizat într-un alt stat UE) este mai strict reglementat:
- maximum 3 transporturi interne
- în 7 zile după o cursă internațională
- urmate de o pauză obligatorie de 4 zile
Regulile se extind acum și asupra vehiculelor ușoare (dube), nu doar camioanelor.
Obligația de întoarcere a vehiculului
O altă măsură importantă obligă vehiculele comerciale să revină în țara de origine cel puțin o dată la 8 săptămâni. Scopul este combaterea firmelor de tip „cutie poștală”, care operează exclusiv în alte state decât cel de înmatriculare.
Șoferii care lucrează în alte state UE vor beneficia de protecții mai clare:
- salariu minim conform țării de muncă
- respectarea contractelor colective locale
- documente standardizate de detașare
Această măsură urmărește reducerea diferențelor de cost între transportatori din state diferite.
|Obiectiv principal
|Direcții de acțiune
|Descriere
|Creșterea siguranței rutiere
|Monitorizarea atenției șoferului
|Sistemele din vehicule vor urmări nivelul de concentrare al șoferului pentru a reduce riscul de accidente cauzate de neatenție.
|Creșterea siguranței rutiere
|Sisteme automate de avertizare
|Vehiculele vor fi dotate cu tehnologii care avertizează în timp real în situații de risc (ex. frânări bruște, lipsa atenției).
|Creșterea siguranței rutiere
|Colectarea datelor în accidente
|Dispozitivele de tip „cutie neagră” vor furniza informații relevante pentru analiza cauzelor accidentelor.
|Reglementarea pieței de transport
|Control mai strict al timpilor de condus
|Se urmărește respectarea strictă a perioadelor de condus și odihnă prin sisteme de monitorizare digitală.
|Reglementarea pieței de transport
|Limitarea transportului nereglementat
|Se reduc practicile ilegale sau greu de controlat în transportul internațional și cabotaj.
|Reglementarea pieței de transport
|Uniformizarea condițiilor de muncă în UE
|Se armonizează regulile privind salariile, detașarea și condițiile de lucru ale șoferilor în toate statele membre.
