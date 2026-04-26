84% dintre accidentele cu vehicule cu volan pe dreapta sunt cauzate de nerespectarea regulilor de circulație

Poliția Română atrage atenția asupra unui fenomen îngrijorător din traficul rutier: majoritatea accidentelor în care sunt implicate autovehicule cu volan pe partea dreaptă sunt generate de abateri ale conducătorilor auto de la normele legale.

Conform datelor comunicate, în intervalul 2020–2025, aproximativ 84% dintre accidentele de acest tip au avut ca principală cauză nerespectarea regulilor de circulație.

Acțiuni de control desfășurate de Poliția Rutieră

În contextul creșterii atenției asupra siguranței rutiere, la data de 20 aprilie, polițiștii rutieri au desfășurat o amplă acțiune de verificare a autovehiculelor cu volan pe dreapta, atât înmatriculate în România, cât și în alte state.

În total, au fost verificate 828 de vehicule, dintre care:

Studiu EY: E nevoie de alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale pentru generația de baby boomers
Românii plătesc mai mult la energie electrică. Avertismentul lansat de AEI pentru consumatori: Fără reforme, prețurile cresc mult
  • 438 înmatriculate în România
  • 390 înmatriculate în alte țări

Scopul acestor controale a fost prevenirea accidentelor și reducerea riscurilor generate de abateri de la legislația rutieră.

”Polițiștii rutieri au desfășurat, la data de 20 aprilie 2026, activități de control, în scopul prevenirii și combaterii abaterilor de la respectarea normelor legale privind siguranța circulației pe drumurile publice, având în vedere dinamica accidentelor de circulație în care sunt implicate vehicule cu post de conducere pe partea dreaptă.

La nivel național, în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor în care au fost implicate autovehicule prevăzute cu postul de conducere pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului, aproximativ 84% s-au produs din cauza nerespectării normelor legale în vigoare de către conducătorii vehiculelor menționate anterior.

La data de 20 aprilie 2026, în cadrul activităților, polițiștii rutieri au verificat 828 de autovehicule prevăzute cu postul de conducere pe partea dreaptă, dintre care 438 înmatriculate în România și 390 înmatriculate în alte state”, arată politiaromana.ro.

Ce sancțiuni au aplicat polițiștii?

Tip categorie Detalii Număr sancțiuni
Sancțiuni contravenționale totale Total sancțiuni aplicate în urma controalelor 341
Încălcări O.U.G. nr. 195/2002 Abateri privind circulația pe drumurile publice 332
Alte încălcări legislative Abateri prevăzute de alte acte normative 9
Cele mai frecvente abateri
Depășirea vitezei legale Exces de viteză peste limita legală 46
Depășiri neregulamentare Manevre de depășire efectuate ilegal 5
Deficiențe tehnice Probleme tehnice ale vehiculului 14

Ca urmare a gravității unor încălcări, autoritățile au dispus:

  • 24 de permise de conducere reținute
  • 34 de certificate de înmatriculare retrase
  • 6 infracțiuni rutiere constatate

Reprezentanții Poliției Române subliniază că astfel de acțiuni au un rol preventiv esențial, având ca scop creșterea siguranței în trafic și responsabilizarea conducătorilor auto.

Datele confirmă că, indiferent de tipul vehiculului, respectarea regulilor de circulație rămâne factorul decisiv în prevenirea accidentelor rutiere.