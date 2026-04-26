Poliția Română atrage atenția asupra unui fenomen îngrijorător din traficul rutier: majoritatea accidentelor în care sunt implicate autovehicule cu volan pe partea dreaptă sunt generate de abateri ale conducătorilor auto de la normele legale.

Conform datelor comunicate, în intervalul 2020–2025, aproximativ 84% dintre accidentele de acest tip au avut ca principală cauză nerespectarea regulilor de circulație.

În contextul creșterii atenției asupra siguranței rutiere, la data de 20 aprilie, polițiștii rutieri au desfășurat o amplă acțiune de verificare a autovehiculelor cu volan pe dreapta, atât înmatriculate în România, cât și în alte state.

În total, au fost verificate 828 de vehicule, dintre care:

438 înmatriculate în România

390 înmatriculate în alte țări

Scopul acestor controale a fost prevenirea accidentelor și reducerea riscurilor generate de abateri de la legislația rutieră.

Tip categorie Detalii Număr sancțiuni Sancțiuni contravenționale totale Total sancțiuni aplicate în urma controalelor 341 Încălcări O.U.G. nr. 195/2002 Abateri privind circulația pe drumurile publice 332 Alte încălcări legislative Abateri prevăzute de alte acte normative 9 Cele mai frecvente abateri Depășirea vitezei legale Exces de viteză peste limita legală 46 Depășiri neregulamentare Manevre de depășire efectuate ilegal 5 Deficiențe tehnice Probleme tehnice ale vehiculului 14

Ca urmare a gravității unor încălcări, autoritățile au dispus:

24 de permise de conducere reținute

34 de certificate de înmatriculare retrase

6 infracțiuni rutiere constatate

Reprezentanții Poliției Române subliniază că astfel de acțiuni au un rol preventiv esențial, având ca scop creșterea siguranței în trafic și responsabilizarea conducătorilor auto.

Datele confirmă că, indiferent de tipul vehiculului, respectarea regulilor de circulație rămâne factorul decisiv în prevenirea accidentelor rutiere.