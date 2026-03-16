Datele centralizate de consultanții Colliers arată că în 2025 piața certificărilor de sustenabilitate a rămas foarte activă. În total, au fost acordate peste 180 de certificări verzi de tip BREEAM și LEED, dar și peste 70 de certificări axate pe sănătate, siguranță și accesibilitate, precum WELL Health-Safety sau Access4you. Proiectele certificate cumulează aproximativ 4,6 milioane de metri pătrați de spații imobiliare.

Compania Colliers a fost implicată în mai mult de o treime dintre aceste certificări acordate pe piața locală.

Potrivit raportului, cele mai multe certificări au fost BREEAM, cu 168 de proiecte, urmate de 13 certificări LEED. În același timp, 52 de proiecte au primit certificarea WELL, iar 23 certificarea Access4you.

Analiza Colliers arată că sectorul de birouri rămâne lider în ceea ce privește certificările de sustenabilitate. În 2025, acest segment a concentrat 107 certificări, reprezentând cea mai mare pondere din piață.

Pe locul al doilea s-au situat proiectele de retail, cu 81 de certificări, urmate de segmentul industrial și logistic, cu 59 de proiecte certificate. Alte tipuri de proprietăți imobiliare au cumulat doar 9 certificări.

Specialiștii spun că interesul pentru astfel de standarde este tot mai mare, deoarece eficiența energetică și impactul asupra mediului devin criterii importante pentru investitori și instituțiile financiare.

„Certificările verzi nu mai reprezintă doar un avantaj competitiv, ci au devenit un criteriu important în finanțarea, refinanțarea și vânzarea proprietăților imobiliare. Băncile analizează tot mai atent consumul de energie și amprenta de carbon, iar investitorii și dezvoltatorii abordează sustenabilitatea ca parte integrată a strategiei de business, pe baza unor indicatori clari și măsurabili. Vedem o piață mai matură, în care contează rezultatele concrete, nu doar bifarea unor cerințe formale”, explică Roxana Isopescu, Director | Sustainability Services la Colliers.

Un alt semnal important din piață este creșterea numărului de proiecte care obțin cele mai înalte niveluri de certificare, precum LEED Platinum sau BREEAM Outstanding.

În 2025, peste 20 de proiecte au atins aceste standarde, mai mult decât dublu față de media înregistrată în urmă cu câțiva ani. Potrivit consultanților Colliers, această evoluție arată că noile dezvoltări imobiliare din România sunt realizate la standarde tot mai ridicate.

Raportul arată că mai mulți investitori importanți au continuat să investească în certificarea sau recertificarea clădirilor din portofoliu.

CTP a finalizat aproape 40 de certificări, Globalworth a obținut 36 de certificări pentru proiectele sale, iar AFI Europe a acumulat 17 certificate, majoritatea în sectorul de birouri. În segmentul de retail, rețeaua Penny s-a remarcat prin 45 de proiecte certificate.

Experții Colliers spun că, în contextul costurilor ridicate la energie și al cerințelor tot mai stricte din partea băncilor și chiriașilor, clădirile care nu respectă standardele ESG ar putea deveni mai greu de finanțat sau de tranzacționat.

„Vedem o schimbare clară în piață: s-a trecut de la discuții generale despre sustenabilitate la acțiuni concrete, integrate în strategia de business. Certificări precum WELL Health-Safety sau Access4you sunt reînnoite periodic de marii proprietari, ceea ce demonstrează nu doar preocuparea pentru calitatea clădirilor, ci și un angajament real față de sănătatea, siguranța și incluziunea celor care le folosesc. În același timp, pe fondul costurilor ridicate la energie și al cerințelor tot mai stricte din partea băncilor și a chiriașilor, clădirile care nu respectă standardele ESG pot deveni mai greu de finanțat sau de vândut”, subliniază Oana Stamatin, ESG Chief Officer | Sustainability Services la Colliers.

Pe termen mediu, consultanții Colliers estimează că piața certificărilor va continua să crească, însă accentul se va muta tot mai mult pe modernizarea clădirilor existente și pe recertificarea periodică a acestora.

Motivul este că peste 80% dintre clădirile existente astăzi vor fi încă utilizate și în anul 2050, ceea ce înseamnă că investițiile în eficiență energetică și sustenabilitate vor rămâne o prioritate pentru proprietari și investitori.