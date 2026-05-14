Tranzacțiile de închiriere pentru spațiile moderne de birouri din București au crescut cu 14% în primul trimestru din 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, cererea nouă a avansat cu 24%, ajungând la aproximativ 24.000 de metri pătrați.

Per total, cererea totală de închiriere pentru clădirile moderne de birouri a ajuns la aproximativ 51.000 de metri pătrați în primele trei luni ale anului.

Consultanții Colliers arată însă că, deși există o evoluție pozitivă, piața rămâne sub nivelurile de dinainte de pandemie. Față de media trimestrială din perioada 2017–2019, cererea nouă este cu aproximativ 30% mai mică.

Victor Coșconel, Partner și Head of Leasing Office & Industrial Agencies în cadrul Colliers, a explicat că începutul de an a fost unul moderat, într-un context în care companiile sunt mai prudente, iar piața muncii este mai temperată.

Acesta a precizat că actuala evoluție reflectă mai degrabă o stabilizare a pieței decât o revenire reală la ritmul din anii anteriori pandemiei.

„Am început anul într-un ritm moderat pe piața de birouri din București, într-un context marcat de prudență din partea companiilor și de o dinamică mai temperată a pieței muncii. Cererea totală de închiriere pentru clădirile moderne de birouri a crescut cu 14% față de anul trecut, până la aproximativ 51.000 de metri pătrați, însă această evoluție reflectă mai degrabă o stabilizare decât o revenire la nivelurile de dinainte de pandemie. În același timp, pe fondul unui volum redus de livrări și al disponibilității limitate de spații în clădiri de clasă A bine poziționate, observăm o mutare a echilibrului către proprietari, ceea ce continuă să pună presiune asupra nivelului chiriilor”, explică Victor Coșconel, Partner | Head of Leasing | Office & Industrial Agencies în cadrul Colliers.

Potrivit Colliers, volumul redus de livrări de proiecte noi și disponibilitatea limitată a spațiilor din clădirile de clasă A bine poziționate au schimbat echilibrul pieței.

În aceste condiții, avantajul începe să se mute către proprietari, iar presiunea asupra nivelului chiriilor continuă să crească.

Consultanții subliniază că analiza include doar tranzacțiile publice, adică cele raportate în forumul imobiliar local sau comunicate oficial de companii. Asta înseamnă că dimensiunea reală a pieței este mai mare, deoarece multe tranzacții directe dintre proprietari și chiriași nu sunt făcute publice.

Chiar și în acest context, există semnale considerate încurajatoare. Peste o treime din cererea nouă vine din partea companiilor care au intrat recent pe piața locală, iar acestea au avut deja o contribuție importantă în primul trimestru.

Suprafața închiriată de aceste companii noi a ajuns la aproape 60% din nivelul înregistrat pe tot parcursul anului 2025.

Structura cererii rămâne diversă. Sectorul IT&C continuă să fie principalul generator de cerere, cu peste 22% din suprafețele închiriate.

Pe locul următor se află sectorul energiei, cu aproximativ 20%, urmat de zona financiară, construcții și dezvoltare, dar și sectorul public, fiecare cu ponderi între 10% și 15%.

Un exemplu important este relocarea Tribunalului Ilfov într-o clădire modernă de birouri, un semnal că și instituțiile publice încep să devină mai active pe această piață.

Victor Coșconel a arătat că perspectivele pentru restul anului 2026 sunt mixte, într-un context marcat de incertitudini interne și externe.

Piața muncii rămâne mai slabă decât în anii anteriori, iar indicatorul Comisiei Europene privind intențiile de angajare pe termen scurt pentru România a coborât la cel mai redus nivel din aproape șase ani.

Totuși, acesta a subliniat că nu există semnale clare care să indice un scenariu de recesiune, iar intrarea unor companii noi pe piața locală oferă motive de optimism moderat.

„Perspectivele pentru 2026 sunt mixte, într-un context marcat de incertitudini interne și externe, o piață a muncii mai temperată și intenții de angajare aflate la minimul ultimilor ani, factori care limitează spațiul pentru un optimism pronunțat. În același timp, vedem și semnale pozitive, atât din evoluțiile pieței, cât și din discuțiile cu diverși actori relevanți, inclusiv faptul că avem intrări importante de companii noi pe piața locală. Pentru moment însă, factorii negativi par să cântărească ușor mai mult, în condițiile în care indicatorul Comisiei Europene privind intențiile de angajare pe termen scurt pentru România a coborât la cel mai redus nivel din aproape șase ani, fără a indica totuși un scenariu de recesiune”, conchide Victor Coșconel.

Evoluția pieței de birouri în 2026 va depinde în principal de dinamica economiei, politicile de angajare ale companiilor și ritmul noilor proiecte livrate, într-un context în care echilibrul dintre cerere și ofertă rămâne fragil.