Declinul autorizațiilor de construire pentru segmentul rezidențial reflectă o reducere vizibilă a activității din domeniul construcțiilor, în special în anumite regiuni ale țării. În primele două luni ale anului, au fost eliberate 4.154 de autorizații, ceea ce reprezintă o scădere de 8,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate marţi.

Analiza regională evidențiază diminuări consistente în mai multe zone. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Vest, unde numărul autorizațiilor a fost mai mic cu 130, și în Sud-Est, cu un minus de 120 de autorizații. Reduceri semnificative s-au consemnat și în Nord-Vest (-63), Centru și București-Ilfov (câte -43), precum și în Nord-Est (-32).

Pe de altă parte, există și regiuni unde evoluția a fost pozitivă. În Sud-Vest Oltenia s-au emis cu 29 de autorizații mai multe, iar în Sud-Muntenia creșterea a fost de 21 de autorizații, ceea ce indică o dinamică neuniformă la nivel național.

Datele aferente lunii februarie arată că au fost emise 2.386 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu o suprafață utilă totală de 653.685 metri pătrați. Comparativ cu ianuarie 2026, numărul autorizațiilor a crescut cu 35%, însă raportat la februarie 2025 se constată o scădere de 8,8%.

Un aspect relevant este ponderea ridicată a autorizațiilor din mediul rural, care reprezintă 68,2% din total. Această distribuție sugerează o orientare continuă către dezvoltările din afara marilor centre urbane.

Creșterea lunară din februarie este reflectată în toate regiunile de dezvoltare, ceea ce indică un reviriment punctual față de luna precedentă. Cele mai importante majorări au fost înregistrate în Centru (+159 autorizații), Vest (+146) și Nord-Est (+114). De asemenea, creșteri au fost consemnate în Sud-Muntenia (+70), București-Ilfov (+51), Nord-Vest (+42), Sud-Est (+20) și Sud-Vest Oltenia (+16).

Cu toate acestea, comparația anuală relevă o tendință negativă. Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 231 față de februarie 2025. Cele mai afectate regiuni sunt Sud-Est (-92), Nord-Vest (-82), Vest (-45), București-Ilfov (-33) și Sud-Vest Oltenia (-4). În contrast, creșteri modeste au fost observate în Nord-Est (+11), Sud-Muntenia (+9) și Centru (+5).

În paralel, segmentul construcțiilor nerezidențiale a înregistrat o evoluție diferită. În februarie au fost eliberate 488 de autorizații, în creștere cu 29,4% față de ianuarie 2026. Suprafața utilă totală a acestor proiecte a ajuns la 278.534 metri pătrați, marcând un avans de 58,3%.

Comparativ cu luna precedentă, creșterea suprafeței utile a fost susținută în special de regiunile Sud-Vest Oltenia (+34.253 mp), Nord-Est (+29.742 mp) și București-Ilfov (+27.725 mp). Alte contribuții pozitive au venit din Nord-Vest și Centru, în timp ce scăderi s-au înregistrat în Sud-Muntenia, Vest și Sud-Est.

Raportarea anuală pentru segmentul nerezidențial arată o scădere ușoară a numărului de autorizații (-3,9%), însă suprafața utilă totală a crescut cu 0,5%. Această combinație indică proiecte mai mari ca dimensiune, dar mai puține ca număr.

Procesul de obținere a autorizațiilor de construire implică un dosar extins, care trebuie să includă documente tehnice și administrative riguroase. Printre acestea se regăsesc cererea tip completată conform cerințelor, actul de proprietate asupra imobilului, certificatul de urbanism și proiectul tehnic pentru autorizare.

Documentația trebuie să includă și avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, precum și declarația pe propria răspundere privind inexistența litigiilor. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte dovada achitării taxelor aferente.

Pentru autorizațiile de desființare, cerințele sunt similare, dar includ suplimentar certificatul de atestare fiscală privind valoarea imobilului. Procedura presupune și elaborarea unui proiect tehnic specific pentru desființare, însoțit de verificările necesare.

În situațiile în care se solicită și autorizarea organizării lucrărilor, dosarul trebuie completat cu proiectul de organizare a execuției și avize suplimentare, precum cele privind circulația sau ocuparea domeniului public.

Complexitatea acestor cerințe administrative poate influența ritmul de emitere al autorizațiilor, contribuind indirect la evoluțiile observate în statistici.