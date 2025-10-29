Preşedintele Nicuşor Dan a semnat miercuri decretul prin care Oana Gheorghiu este numită în funcţia de vicepremier. Documentul a fost transmis în aceeaşi după-amiază către Monitorul Oficial, urmând să fie publicat joi, 30 octombrie.

Administraţia Prezidenţială a transmis că şeful statului a semnat decretul de numire a Oanei Clara Gheorghiu ca membru al Guvernului, în calitate de viceprim-ministru, precizând că procedura urmează cursul legal.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Aceeaşi sursă a mai informat că ceremonia de depunere a jurământului va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, marcând oficial preluarea atribuţiilor în Executiv de către noul vicepremier.

Oana Gheorghiu, în vârstă de 56 de ani, este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, unde s-a specializat în management economic. În 2010, Gheorghiu a fondat alături de Carmen Uscatu asociația „Dăruiește Viață”, devenită între timp unul dintre cele mai influente și apreciate ONG-uri din țară.

De-a lungul activității sale, a coordonat campanii de strângere de fonduri care au reușit să mobilizeze peste 100 de milioane de euro din donații și sponsorizări, atrăgând contribuția a peste 500.000 de donatori individuali și a mai mult de 10.000 de companii.

Printre proiectele de referință se află construirea Spitalului pentru Copii cu Cancer și alte boli grave de la Marie Curie — prima unitate medicală din România ridicată integral din fonduri private.

Noul spital dispune de 12.000 de metri pătrați, nouă etaje și o capacitate de peste 140 de paturi dedicate copiilor care se confruntă cu afecțiuni oncologice și alte boli grave.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marți seară premierului Ilie Bolojan să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier în Guvern. Motivul – o postare extrem de critică a acesteia, în luna februarie, la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump (vezi la finalul articolului).

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

După cum se poate vedea, apelul său a fost ignorat de premierul Bolojan.