Ministerul Sănătății a reamintit luni că persoanele asigurate pot efectua anual analize de laborator fără costuri, cu condiția să prezinte biletul de trimitere emis de medicul de familie și să nu fi realizat deja aceste investigații în același an.

„Eşti asigurat şi nu ştii cum să beneficiezi de pachetul de investigaţii şi analize gratuite? Nimic mai simplu, mergi la medicul de familie. Anual beneficiezi de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu ai efectuat aceste investigaţii”, afirmă reprezentanţii MS pe Facebook.

Adulții cu vârste între 18 și 39 de ani, care nu prezintă simptome, sunt sfătuiți să efectueze anual anumite investigații medicale pentru a-și monitoriza sănătatea. Acestea includ analize de sânge precum hemoleucograma completă, proteina C reactivă, glicemia pe nemâncate, colesterolul total și LDL, precum și evaluarea funcției renale prin creatinină serică și rata estimată de filtrare glomerulară. De asemenea, se recomandă teste pentru sănătatea ficatului (TGO și TGP) și pentru anumite infecții (VDRL sau RPR).

Femeile active sexual ar trebui să facă un examen microscopic al secreției vaginale și testare HPV, conform ghidurilor oficiale de screening pentru cancerul de col uterin. În plus, cele cu risc crescut, cu vârste între 30 și 39 de ani, sunt sfătuite să efectueze anual ecografie de sân și mamografie 2D, în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătății pentru prevenirea cancerului de sân.

Este important să faci analize medicale regulate deoarece acestea permit detectarea timpurie a problemelor de sănătate, chiar înainte de apariția simptomelor.

Analizele ajută la identificarea unor afecțiuni precum diabetul, problemele de colesterol, tulburările hormonale sau bolile renale și hepatice înainte să devină grave.

Cu cât o boală este depistată mai devreme, cu atât tratamentul poate fi mai simplu și mai eficient.

Analizele te ajută să știi cum stai cu tensiunea, glicemia sau colesterolul, astfel încât să poți ajusta stilul de viață înainte de a apărea probleme.

Menținerea unei evidențe medicale constante îți oferă un tablou clar al sănătății și permite medicului să ia decizii mai precise în caz de nevoie.