Ordinul CNPP stabilește modul în care zilele lucrătoare raportate de angajatori sunt transformate în zile calendaristice, astfel încât să poată fi calculat corect stagiul de cotizare. Documentul precizează formulele de conversie și limitele care trebuie aplicate în fiecare perioadă analizată.

Perioada aprilie 2001 – februarie 2003

Pentru această etapă, metoda de calcul vizează însumarea zilelor lucrate în condiții normale într-o lună.

Conform procedurii Z_NN_T = Σ NN:

-Suma zilelor declarate într-o lună de angajator sau angajatori pentru activitatea în condiții normale, determinată pe baza normei și a numărului de ore lucrate pe zi, excluzând perioadele în care persoana a primit ajutor, indemnizație de șomaj sau alocație de sprijin (Z_NN_T), este considerată a fi egală cu totalul zilelor efectiv lucrate în condiții normale, consemnat în declarația nominală de asigurare (NN), fără includerea zilelor în care asiguratul a beneficiat de aceste drepturi.

Perioada martie 2003 – iunie 2005

În această perioadă, calculul depinde de raportul dintre orele de lucru și norma prevăzută în contract:

suma zilelor lucrate = total ore de lucru / norma zilnică,

norma poate fi de 8, 7 sau 6 ore, conform declarației angajatorului,

pentru contractele part-time se iau în considerare orele înscrise în contract (1–7 ore/zi).

După iulie 2005

De la această dată, metoda nu mai folosește raportarea la numărul de ore lucrate. Conversia devine directă:

Z_NN_T reprezintă totalul zilelor declarate de angajator sau angajatori ca fiind lucrate în condiții normale, excluzând perioadele în care persoana a primit ajutor, indemnizație de șomaj sau alocație de sprijin.

NN este numărul zilelor efectiv lucrate în condiții normale, fără includerea zilelor în care asiguratul a beneficiat de aceste drepturi, așa cum este consemnat în declarația nominală de asigurare.

Cu aceeași logică, sunt determinate și următoarele valori:

Z_SS_T – totalul zilelor lucrate într-o lună în condiții speciale;

Z_DD_T – totalul zilelor lucrate într-o lună în condiții deosebite;

Z_PP_T – totalul zilelor pentru care asiguratul a primit prestații de asigurări sociale în condiții normale;

Z_PPS_T – totalul zilelor pentru care s-au acordat prestații de asigurări sociale în condiții speciale;

Z_PPD_T – totalul zilelor pentru care s-au acordat prestații de asigurări sociale în condiții deosebite;

Z_SOM_T – totalul zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de ajutor, indemnizație de șomaj sau alocație de sprijin;

Z_PP_SOM_T – totalul zilelor pentru care s-au acordat prestații de asigurări sociale declarate de ANOFM sau AJOFM.

Ordinul prevede și limitarea numărului de zile lucrate la cel al zilelor lucrătoare din luna respectivă.

Pentru un salariat care a lucrat 20 de zile într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, transformarea se face astfel:

20 × 30 / 22 = 27,27 zile calendaristice de stagiu.

În cazul angajaților care au lucrat tot anul, fără întreruperi în afara concediului de odihnă, numărul de zile lucrate va coincide cu cel al zilelor calendaristice, ceea ce înseamnă un stagiu complet.

Pentru cei angajați cu normă parțială, cei cu pauze în activitate sau cei care au avut mai multe contracte simultan, stagiul se calculează proporțional pentru fiecare zi lucrată, fără a depăși numărul legal de zile lucrătoare ale lunii.

Ordinul CNPP detaliază integral algoritmul de transformare a zilelor lucrătoare în zile calendaristice și poate fi parcurs în forma publicată în Monitorul Oficial.

Textul complet al procedurii tehnice poate fi consultat AICI.