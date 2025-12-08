Un tabel cu pensii estimate pentru mai multe ocupații prezintă variații semnificative de la un domeniu la altul, diferențele fiind influențate în mod direct de nivelul salarial, de gradul de specializare și de responsabilitatea specifică fiecărei profesii.

Potrivit calculelor, cele mai reduse pensii sunt asociate meseriilor care nu necesită studii superioare, în timp ce profesiile tehnice sau cele cu pregătire avansată au valori superioare ale veniturilor la retragere.

Calculele sunt efectuate ținând cont de o perioadă de cotizare cuprinsă între 35 și 40 de ani, timp în care persoana ar avea un salariu aproximativ constant. Mulți angajați aleg să verifice anticipat ce pensie ar putea primi, pentru a estima categoria în care se vor încadra și pentru a înțelege modul în care actualul parcurs profesional le influențează viitorul financiar.

Conform legislației în vigoare, pensia se stabilește pe baza unui sistem de puncte, regulă valabilă pentru toți contribuabilii.

Casa Națională de Pensii Publice detaliază clar acest mecanism:

„Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege. La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei”.

Pe baza acestor formule, dar și în funcție de ocupație și de anul în care o persoană se pensionează, pot fi stabilite valori orientative pentru veniturile din anii următori.

Gândul a realizat un tabel cu 12 dintre cele mai întâlnite meserii din România, incluzând atât domenii cu venituri modeste, cât și profesii care beneficiază de salarii superioare. Pentru fiecare dintre ele au fost luați în considerare mai mulți factori.

În primul rând, se presupune că angajatul intră pe piața muncii în jurul vârstei de 25 de ani și își desfășoară activitatea până la vârsta standard de pensionare, situată între 60 și 65 de ani, ceea ce înseamnă o perioadă de cotizare între 35 și 40 de ani. În al doilea rând, salariul este considerat relativ constant pe toată durata activității.

De asemenea, raportul dintre salariul propriu și salariul mediu pe economie — reprezentat de punctajul mediu anual — este estimat în mod diferit: aproximativ 1 pentru meseriile cu venituri medii și între 1,5 și 2 pentru cele mai bine plătite.

Aceste criterii conduc la următoarele rezultate:

Lucrător în fabrică / muncitor necalificat

2026: aproape 2.800 lei

2030: aproape 3.100 lei

2035: aproximativ 3.400 lei

2040: aproape 3.700 lei

2045: aproape 4.000 lei

2050: aproximativ 4.300 lei

Lucrător în construcții / meseriaș

2026: aproape 3.100 lei

2030: aproape 3.400 lei

2035: aproape 3.700 lei

2040: aproape 4.000 lei

2045: aproape 4.300 lei

2050: aproape 4.600 lei

Angajat la birou (salariu mediu)

2026: aproape 3.400 lei

2030: aproape 3.700 lei

2035: aproape 4.000 lei

2040: aproape 4.300 lei

2045: aproape 4.700 lei

2050: aproape 5.000 lei

Învățător / educator / profesor primar

2026: aproape 3.700 lei

2030: aproape 4.100 lei

2035: aproape 4.400 lei

2040: aproape 4.800 lei

2045: aproape 5.100 lei

2050: aproape 5.500 lei

În rândul meseriilor frecvente, tendințele se mențin și pentru alte categorii profesionale, în funcție de venitul mediu al fiecărui domeniu.

Șofer (transport, logistică)

2026: aproape 3.400 lei

2030: aproape 3.700 lei

2035: aproape 4.000 lei

2040: aproape 4.300 lei

2045: aproape 4.700 lei

2050: aproape 5.000 lei

Funcționar public

2026: aproximativ 3.700 lei

2030: aproximativ 4.100 lei

2035: aproximativ 4.400 lei

2040: aproximativ 4.800 lei

2045: aproximativ 5.100 lei

2050: aproximativ 5.500 lei

Specialist IT

2026: aproape 5.000 lei

2030: aproape 5.600 lei

2035: aproape 6.200 lei

2040: aproape 6.800 lei

2045: aproape 7.400 lei

2050: aproape 8.000 lei

Medic / asistent medical

2026: aproape 4.200 lei

2030: aproape 4.700 lei

2035: aproape 5.200 lei

2040: aproape 5.700 lei

2045: aproape 6.200 lei

2050: aproape 6.800 lei

Inginer / tehnician

2026: aproape 3.900 lei

2030: aproape 4.300 lei

2035: aproape 4.700 lei

2040: aproape 5.100 lei

2045: aproape 5.600 lei

2050: aproape 6.000 lei

Vânzător / lucrător retail

2026: aproximativ 2.800 lei

2030: aproximativ 3.100 lei

2035: aproximativ 3.400 lei

2040: aproximativ 3.700 lei

2045: aproximativ 4.000 lei

2050: aproximativ 4.300 lei

Servicii (hoteluri, curățenie etc.)

2026: aproape 2.500 lei

2030: aproape 2.800 lei

2035: aproape 3.100 lei

2040: aproape 3.400 lei

2045: aproape 3.700 lei

2050: aproape 4.000 lei

Manager / conducere medie

2026: aproape 4.500 lei

2030: aproape 5.100 lei

2035: aproape 5.700 lei

2040: aproape 6.300 lei

2045: aproape 6.900 lei

2050: aproape 7.500 lei