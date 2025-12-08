Estimările arată cum variază pensiile în funcție de profesie
Un tabel cu pensii estimate pentru mai multe ocupații prezintă variații semnificative de la un domeniu la altul, diferențele fiind influențate în mod direct de nivelul salarial, de gradul de specializare și de responsabilitatea specifică fiecărei profesii.
Potrivit calculelor, cele mai reduse pensii sunt asociate meseriilor care nu necesită studii superioare, în timp ce profesiile tehnice sau cele cu pregătire avansată au valori superioare ale veniturilor la retragere.
Calculele sunt efectuate ținând cont de o perioadă de cotizare cuprinsă între 35 și 40 de ani, timp în care persoana ar avea un salariu aproximativ constant. Mulți angajați aleg să verifice anticipat ce pensie ar putea primi, pentru a estima categoria în care se vor încadra și pentru a înțelege modul în care actualul parcurs profesional le influențează viitorul financiar.
Conform legislației în vigoare, pensia se stabilește pe baza unui sistem de puncte, regulă valabilă pentru toți contribuabilii.
Casa Națională de Pensii Publice detaliază clar acest mecanism:
„Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege. La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei”.
Pe baza acestor formule, dar și în funcție de ocupație și de anul în care o persoană se pensionează, pot fi stabilite valori orientative pentru veniturile din anii următori.
Meseriile analizate și criteriile luate în calcul pentru estimarea pensiilor
Gândul a realizat un tabel cu 12 dintre cele mai întâlnite meserii din România, incluzând atât domenii cu venituri modeste, cât și profesii care beneficiază de salarii superioare. Pentru fiecare dintre ele au fost luați în considerare mai mulți factori.
În primul rând, se presupune că angajatul intră pe piața muncii în jurul vârstei de 25 de ani și își desfășoară activitatea până la vârsta standard de pensionare, situată între 60 și 65 de ani, ceea ce înseamnă o perioadă de cotizare între 35 și 40 de ani. În al doilea rând, salariul este considerat relativ constant pe toată durata activității.
De asemenea, raportul dintre salariul propriu și salariul mediu pe economie — reprezentat de punctajul mediu anual — este estimat în mod diferit: aproximativ 1 pentru meseriile cu venituri medii și între 1,5 și 2 pentru cele mai bine plătite.
Aceste criterii conduc la următoarele rezultate:
Lucrător în fabrică / muncitor necalificat
2026: aproape 2.800 lei
2030: aproape 3.100 lei
2035: aproximativ 3.400 lei
2040: aproape 3.700 lei
2045: aproape 4.000 lei
2050: aproximativ 4.300 lei
Lucrător în construcții / meseriaș
2026: aproape 3.100 lei
2030: aproape 3.400 lei
2035: aproape 3.700 lei
2040: aproape 4.000 lei
2045: aproape 4.300 lei
2050: aproape 4.600 lei
Angajat la birou (salariu mediu)
2026: aproape 3.400 lei
2030: aproape 3.700 lei
2035: aproape 4.000 lei
2040: aproape 4.300 lei
2045: aproape 4.700 lei
2050: aproape 5.000 lei
Învățător / educator / profesor primar
2026: aproape 3.700 lei
2030: aproape 4.100 lei
2035: aproape 4.400 lei
2040: aproape 4.800 lei
2045: aproape 5.100 lei
2050: aproape 5.500 lei
Diferențele continuă în profesii tehnice, servicii și domenii bine plătite
În rândul meseriilor frecvente, tendințele se mențin și pentru alte categorii profesionale, în funcție de venitul mediu al fiecărui domeniu.
Șofer (transport, logistică)
2026: aproape 3.400 lei
2030: aproape 3.700 lei
2035: aproape 4.000 lei
2040: aproape 4.300 lei
2045: aproape 4.700 lei
2050: aproape 5.000 lei
Funcționar public
2026: aproximativ 3.700 lei
2030: aproximativ 4.100 lei
2035: aproximativ 4.400 lei
2040: aproximativ 4.800 lei
2045: aproximativ 5.100 lei
2050: aproximativ 5.500 lei
Specialist IT
2026: aproape 5.000 lei
2030: aproape 5.600 lei
2035: aproape 6.200 lei
2040: aproape 6.800 lei
2045: aproape 7.400 lei
2050: aproape 8.000 lei
Medic / asistent medical
2026: aproape 4.200 lei
2030: aproape 4.700 lei
2035: aproape 5.200 lei
2040: aproape 5.700 lei
2045: aproape 6.200 lei
2050: aproape 6.800 lei
Inginer / tehnician
2026: aproape 3.900 lei
2030: aproape 4.300 lei
2035: aproape 4.700 lei
2040: aproape 5.100 lei
2045: aproape 5.600 lei
2050: aproape 6.000 lei
Vânzător / lucrător retail
2026: aproximativ 2.800 lei
2030: aproximativ 3.100 lei
2035: aproximativ 3.400 lei
2040: aproximativ 3.700 lei
2045: aproximativ 4.000 lei
2050: aproximativ 4.300 lei
Servicii (hoteluri, curățenie etc.)
2026: aproape 2.500 lei
2030: aproape 2.800 lei
2035: aproape 3.100 lei
2040: aproape 3.400 lei
2045: aproape 3.700 lei
2050: aproape 4.000 lei
Manager / conducere medie
2026: aproape 4.500 lei
2030: aproape 5.100 lei
2035: aproape 5.700 lei
2040: aproape 6.300 lei
2045: aproape 6.900 lei
2050: aproape 7.500 lei
