Datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că dintre aceștia, 838.394 provin din sistemul public de pensii, iar 44.623 fac parte din categoria pensionarilor proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

Pentru pensionarii din sistemul public, indemnizația socială suportată de la bugetul de stat a avut în octombrie o valoare medie de 536 de lei. Cele mai ridicate valori ale indemnizației s-au înregistrat în județele Maramureș, Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Cluj și Prahova, unde nivelul mediu a variat între 592 și 627 de lei.

Capitala rămâne zona cu cei mai mulți beneficiari ai indemnizației sociale, cu 39.460 de persoane. Bucureștiul este urmat de județele Suceava, Iași, Dolj, Maramureș și Prahova, unde numărul beneficiarilor variază între aproximativ 28.000 și 35.000 de persoane.

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de stat a fost de 365 de lei. Cele mai mari valori au fost raportate în județele Ilfov și Hunedoara, precum și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei, unde indemnizația a atins niveluri cuprinse între 438 și 479 de lei.

Numărul cel mai ridicat de beneficiari din această categorie se regăsește în județul Iași, cu 4.193 de persoane, urmat de Botoșani, Olt și Suceava, unde cifrele sunt cuprinse între 2.522 și 2.650 de beneficiari.

Potrivit informațiilor CNPP, indemnizația socială pentru pensionari este acordată celor din sistemul public ale căror venituri totale din pensii și indemnizații se situează sub valoarea de 1.281 de lei. Aceștia primesc lunar această sumă, stabilită conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publciat anterior date și despre numărul beneficiarilor de pensii de serviciu. Numărul acestora a fost, în octombrie 2025, de 11.786 de persoane, în creștere cu 27 persoane comparativ cu luna anterioară, din care 7.845 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate).

De asemenea, cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.755, dintre care 2.555 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.408 lei, din care 7.513 din BASS și 22.235 de la bugetul de stat.