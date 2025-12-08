Mulți români care au lucrat o perioadă în Germania și decid să revină în România se întreabă dacă banii virați în sistemul public de pensii german se pierd.

Deși temerea este des întâlnită, legislația germană prevede situații clare în care o parte din contribuții poate fi recuperată.

Procedura nu este complicată, dar vine la pachet anumite condiții și documente obligatorii. Pentru cei care nu au atins stagiul minim de cotizare sau nu intenționează să se întoarcă în Germania pentru a-și completa vechimea, rambursarea contribuțiilor poate reprezenta o soluție avantajoasă.

Pentru început, românii care au lucrat în Germania trebuie să știe că statul german permite rambursarea contribuțiilor doar în anumite situații. Regula generală stabilește că cetățenii Uniunii Europene pot cere restituirea banilor abia după împlinirea vârstei standard de pensionare în Germania.

Totuși, există un element important: dacă o persoană a cotizat cel puțin cinci ani, adică 60 de luni, nu mai poate cere rambursarea, indiferent unde locuiește ulterior. În acest caz, contribuabilul devine eligibil pentru o pensie germană, care va fi plătită chiar dacă beneficiarul trăiește în România.

Rambursarea devine posibilă doar pentru cei care nu au atins pragul minim și au avut o perioadă mai scurtă de angajare. Există și situații particulare: cetățenii moldoveni beneficiază de un acord bilateral care le permite să solicite rambursarea mai devreme decât cetățenii UE.

În ceea ce privește suma care poate fi returnată, aceasta nu reprezintă totalul contribuțiilor virate în timpul angajării în Germania. Contribuabilul poate primi înapoi doar partea sa din contribuția totală, adică aproximativ 9,3% din venitul brut.

Valoarea rambursată depinde de salariu și durata muncii, dar în general suma finală se situează în zona câtorva mii de euro.

Așadar, este important de înțeles că partea plătită de angajator nu se rambursează.

Dacă persoana a lucrat ca freelancer și a contribuit voluntar la sistem, procentul recuperabil este similar. Cei care nu au contribuit deloc la sistemul public nu au dreptul la rambursare.

Pentru o estimare exactă, se poate solicita istoricul contribuțiilor (Versicherungsverlauf) de la Deutsche Rentenversicherung, iar diverse platforme specializate pot oferi calcule rapide.

Procesul de solicitare a rambursării nu se desfășoară automat, ci este necesară depunerea unei cereri oficiale la instituția de pensii din Germania. Formularul trebuie completat și transmis împreună cu documentele justificative, iar în unele situații sunt solicitate clarificări suplimentare.

Un aspect esențial este obligația de a aștepta un interval de 24 de luni de la ultima contribuție înainte de depunerea cererii. Mulți specialiști recomandă inițierea demersurilor cât timp persoana se află încă în Germania, pentru a simplifica comunicarea și transmiterea documentelor. După depunerea dosarului complet, procesarea poate dura între una și șase luni, în funcție de complexitatea cazului.

Pentru românii care nu au împlinit cei cinci ani de contribuție și care nu intenționează să revină în Germania pentru a acumula perioada necesară, rambursarea poate fi o soluție eficientă pentru a nu pierde sumele deja achitate.

În final, cei care au lucrat o perioadă limitată în Germania își pot recupera legal o parte din bani, cu condiția să respecte procedura și termenele prevăzute de autoritățile germane.