Sistemul de pensii administrat de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA) continuă să funcționeze în baza principiului contributivității, însă rapoartele comparative dintre acesta și sistemul public arată diferențe majore atât în ceea ce privește modul de calcul, cât și valoarea finală a pensiilor.

Arhitectura pensiilor din profesia de avocat este autonomă și funcționează sub coordonarea Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR). Veniturile din pensii ale avocaților să fie influențate direct de propriile contribuții și de modul în care își gestionează venitul profesional pe parcursul carierei.

Avocații cu venituri sub 4.000 de lei plătesc o contribuție fixă în vederea pensiei, în timp ce cei cu venituri mai mari achită o cotă procentuală.

Pragurile sunt foarte importante, deoarece sub nivelul de 4.000 de lei contribuția este de 560 de lei, indiferent dacă venitul este 2.000 sau 3.900 de lei. De la 4.001 lei până la aproape 20.000 de lei, contribuția devine 14% din venitul brut, iar peste acest plafon se aplică o sumă fixă de 2.800 de lei. Practic, sistemul stabilește un minim și un maxim care determină automat și limitele punctajului obținut în fiecare lună.

Tipurile de pensii acordate avocaților sunt asemănătoare cele din sistemul public. Avocații pot solicita pensie pentru limită de vârstă atunci când îndeplinesc atât vârsta standard, cât și stagiul minim de cotizare.

Există și varianta retragerii definitive din profesie, aplicabilă celor care încetează exercitarea activității și se radiază din Tabloul avocaților.

Pentru cei care vor să iasă mai devreme la pensie, sistemul permite pensionarea anticipată cu până la cinci ani, dar aplică o penalizare de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare.

Sunt prevăzute și pensii de invaliditate, respectiv pensii de urmaș, acordate în condiții similare celor din sistemul general, adaptate însă naturii autonome a profesiei.

Formula de calcul utilizată de CAA pentru calculul pensiilor avocaților se bazează pe determinarea punctajului lunar prin raportarea contribuției la venitul de referință.

Ulterior, punctajul mediu se obține împărțind suma punctajelor lunare la stagiul complet de cotizare, care în cazul bărbaților este de 420 de luni (35 de ani). Pentru femei, stagiul evoluează gradual până va ajunge la același nivel în anul 2035.

Valoarea punctului de pensie înmulțită cu punctajul mediu determină pensia finală. Este relevant faptul că plata contribuției minime oferă un punct, iar cea maximă echivalează cu cinci puncte. Între aceste limite, punctajul crește proporțional.

Punctaj lunar = Contribuția lunară / Venitul de referință

Punctaj mediu = Suma punctajelor lunare / Stagiul complet de cotizare

Pensia = Punctaj mediu × Valoarea punctului de pensie

Un avocat care contribuie timp de 35 de ani la nivelul minim acceptat acumulează un punct și ajunge astfel la o pensie de 2.000 de lei.

La contribuția maximă, aceeași perioadă îi garantează cinci puncte, rezultând o pensie de 10.000 de lei.

Un angajat cu un salariu brut de 10.000 de lei, care achită lunar o contribuție de 2.500 de lei timp de 35 de ani, va primi în sistemul public o pensie estimată la aproximativ 3.300 de lei.

În schimb, un avocat care achită lunar o contribuție de 1.400 de lei pentru un același venit de 10.000 de lei, timp de 35 de ani, va beneficia de o pensie semnificativ mai mare, de 5.000 de lei.

Chiar și raportarea la veniturile mici evidențiază diferențele. Un salariat cu salariul minim pe economie, pentru care contribuția este de 1.013 lei lunar, ajunge la o pensie puțin peste nivelul indemnizației minime, respectiv aproximativ 1.332 de lei.

În același timp, un avocat care contribuie la nivelul minim permis în profesie, de 560 de lei, obține un punct de pensie, respectiv o pensie de 2.000 de lei.

În cazul avocaților, contribuțiile minime plătite pe parcursul a 35 de ani se vor epuiza în aproximativ nouă ani de plată a pensiei, iar după această perioadă sistemul suportă integral plata drepturilor.

Pentru a obține o pensie adecvată, avocații trebuie să contribuie constant cu 14% din venitul brut lunar, aceasta fiind cotă folosită în prezent. Sistemul, bazat pe nivelul contribuțiilor și perioada de cotizare, are drept obiectiv protejarea avocaților odată ieșiți la pensie, veniturile fiind mai mare decât cele întâlnite în sistemul public de pensii.

Un lucru interesant este faptul că avocații au dreptul să obțină pensie și din sistemul public. Atât timp cât au avut și statutul de angajați și au acumulat minim 15 ani de vechime în ambele sisteme, ei au dreptul să primească pensie din ambele sisteme (proporțional cu perioada de contribuție la fiecare dintre ele).