Recalcularea pensiilor din 2025 a adus schimbări importante pentru pensionari, oferind posibilitatea de a valorifica mai multe venituri și perioade care anterior nu erau luate în calcul. Legea 360/2023 introduce un mecanism unitar și transparent, bazat pe puncte, care stă la baza calculului pensiei:

Pensia = Total puncte × Valoarea punctului de referință (VPR)

Puncte de contributivitate: corespunzătoare tuturor veniturilor pentru care s-au plătit contribuții sociale.

Puncte de stabilitate: acordate pentru vechime mai mare de 25 de ani.

Puncte pentru perioade asimilate: includ serviciul militar, șomaj, concedii medicale sau studii la zi.

Recalcularea se face automat, dar pensionarii pot depune documente suplimentare dacă observă că unele venituri sau perioade lipsesc.

Legea permite includerea multor venituri care înainte erau ignorate sau luate parțial:

Sporuri permanente și ocazionale: spor de noapte, weekend, toxicitate, condiții vătămătoare, suprasolicitare, dacă au existat contribuții CAS.

Ore suplimentare: sunt valorificate doar dacă au fost achitate contribuțiile sociale.

Prime și bonusuri: al 13-lea salariu, prime de vacanță, prime de performanță sau bonusuri ocazionale, cu dovezi.

Acorduri globale sau plăți speciale: pot aduce puncte suplimentare dacă sunt documentate.

Venituri din perioade asimilate: șomaj, studii, concedii medicale, dacă există documente justificative.

Nu sunt luate în calcul: munca la negru, plățile informale, diurne și indemnizații neimpozabile, tichete sau cadouri neimpozabile și sporuri fără documente.

Această perioadă este problematică pentru mulți români din cauza privatizărilor, falimentelor și arhivelor pierdute. Contribuțiile nu au fost plătite în mod constant, iar evidențele erau pe hârtie. CNPP poate totuși recunoaște stagiul de cotizare dacă există dovezi că ai fost angajat, chiar dacă angajatorul nu a achitat contribuțiile.

Surse oficiale pentru documente:

Arhivele Naționale și serviciile județene

Arhive private autorizate ale firmelor în faliment

Lichidatorii judiciari

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)

Casa de Pensii – copii scanate ale carnetelor de muncă depuse în 2011

ANAF – adeverințe de venit

Arhivele sindicatelor sau departamentelor de resurse umane

Dosare de instanță – state de plată sau liste de personal

Arhivele CNPP – prin cerere oficială

Ce nu este acceptat: declarații de la colegi, înscrisuri neoficiale, foi de mână sau adeverințe fără ștampilă și semnătură.

În cazul în care documentele lipsesc, pensionarii au două opțiuni. Adeverințe fiscale indirecte de la ANAF pot permite valorificarea perioadei. Datele din carnetul de muncă sunt obligatoriu recunoscute, chiar dacă firma a dispărut.